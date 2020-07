Groepen boeren gaan de straat op voor mogelijk nieuw protest

Op verschillende plekken in Nederland staan groepjes trekkers geparkeerd, klaar voor 'bezoekjes aan bepaalde locaties'. Ook in Overijssel verzamelen groepen boeren. Aanleiding is een motie waarover straks wordt gestemd in de Tweede Kamer. Of er een demonstratie volgt, is afhankelijk van de uitslag.

"Bij een bepaalde uitslag kunnen we ervoor kiezen ergens heen te rijden, er gaan wel wat locaties rond in appgroepen", zegt Albert Markerink veelbetekenend. Welke locaties? Daar wil de regiobeheerder van de Farmers Defence Force niets over loslaten. "Dat krijg je niet bij me los!"

Meerdere plekken

Markerink staat met een aantal trekkers op een viaduct bij Haaksbergen, maar ook boven de A1 bij Bathmen zijn trekkers gespot. "Hoeveel er in totaal zijn? Geen idee. Ik heb contact met drie andere groepen in Overijssel en Gelderland."

Boeren protesteren vanavond in verschillende steden tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. De Tweede Kamer stemt daar straks over.

'Vrijheid, blijheid'. Dat kunnen we verwachten als de bewuste stemming anders verloopt dan de actievoerders willen, zegt Markerink. "Op verschillende plekken staan boeren, ik weet niet wat die allemaal willen doen."

Actievoerders in Den Haag

Ook in Den Haag staan de eerste trekkers al klaar. "We moeten nu in actie komen", zegt Markerink. "Na morgen gaan ze in Den Haag met de benen omhoog tot 31 augustus (het zomerreces begint dan, red.), en in september kunnen de nieuwe plannen al in werking treden. We moeten ons nu laten zien."