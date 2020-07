Hans Broekhuizen is de nieuwe burgemeester van Twenterand

Hans Broekhuizen (41), nu nog wethouder in Heerenveen, is voorgedragen als burgemeester van Twenterand. Hij neemt naar verwachting op 18 september het stokje over van Annelies Van der Kolk, die sinds 2017 waarnemend burgemeester is.

"Rond half negen vanavond kreeg ik het te horen", zegt Broekhuizen. "Ik zat in een vergadering op het gemeentehuis in Heerenveen toen ik werd gebeld. Dat kwam goed uit; toen kon ik direct het heugelijke nieuws delen met de gemeenteraad."

"Ik hou van het Twentse"

Broekhuizen is geboren in Delfzijl, Groningen. De afgelopen jaren was hij actief in de Friese politiek. Waarom Twenterand? "Ik hou van het noorden en het oosten. Twenterand is een plattelandsgemeente, waar ik mij thuis voel. Ik hou van het Twentse."

Broekhuizen ziet zichzelf niet zozeer als een 'visionair stukkenschrijver', maar meer als een 'praktische belangbehartiger en lobbyist'.



Hij belooft zich niet op te sluiten in het gemeentehuis, maar veel naar buiten te treden, zo staat op de website van de gemeente. "Hij zal de handen uit de mouwen steken en waar nodig de arm om de schouder slaan van iemand die hulp kan gebruiken."

36 kandidaten

In totaal waren er 36 kandidaten in de race voor het burgemeestersambt in Twenterand. Toch was de functie in eerste instantie niet populair; toen de gemeente in oktober vorig jaar een vacature uitschreef, reageerden er te weinig kandidaten.

Daarom besloot Andries Heidema, de commissaris van de koning, dit voorjaar een nieuwe vacature op te stellen.

