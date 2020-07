Minister Schouten houdt vast aan veevoerplan, nieuw boerenprotest aangekondigd

De minister heeft plannen om minder eiwit in veevoer toe te staan. Hierdoor zou de uitstoot van stikstof uit mest terug te dringen zijn. De boeren vrezen echter dat dit ten koste gaat van de gezondheid van hun koeien. Boerenactiegroep Farmers Defence Force noemt de plannen "desastreus".

De minister bestrijdt dit en stelt dat Nederlandse koeien over het algemeen meer eiwit krijgen dan ze nodig hebben. "We gaan niet door de ondergrens van de diergezondheid", zegt ze in een reactie op de protesten die gisteravond ontstonden in onder meer Den Haag en Groningen en ook op verschillende plekken in Overijssel. De binnenstad van Den Haag werd gisteravond door het leger afgesloten om actievoerders de toegang tot het centrum en het Binnenhof te verhinderen.



Doorberekenen

Schouten benadrukte dat de veevoermaatregel per 1 september in kan gaan, ongeacht de meerderheid die voor het voorstel van de VVD en het CDA stemde. "Het plan moet zo snel mogelijk ingaan om onder meer de bouw weer vlot te trekken. Een plan van CDA en VVD om nieuwe berekeningen te maken, levert vertraging op terwijl die tijd er eigenlijk niet is", zei Schouten in het Kamerdebat van vannacht.

Ze betwijfelt of het Planbureau voor de Leefomgeving het alternatieve voorstel van de boeren op tijd kan narekenen, zoals VVD en CDA hebben voorgesteld. "Ik zal bij het PBL moeten nagaan of ze ook in staat zijn om de berekeningen uit te voeren."



Acties

De actiegroep Agractie kondigde vannacht, enkele uren voor de stemming over de motie, aan met een nieuwe protestactie te komen. De groep roept boeren op om vandaag tussen tien en elf uur 's morgens naar het Malieveld in Den Haag te komen. Dat hoeft niet met de trekker, maar mag ook met de auto of het openbaar vervoer.



Vanaf twaalf uur wordt er een uur lang actie gevoerd. Een podium zou al geregeld zijn, net als geluid en een aantal sprekers. Het is onduidelijk of de aangenomen motie van vannacht invloed heeft op het aangekondigde protest van Agractie.