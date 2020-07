Kleine kermisattracties op verschillende plekken in Deventer moeten gat Zomerkermis vullen

Sinds woensdag mogen er onder voorwaarden weer kermissen plaatsvinden. Maar omdat evenementen lange tijd niet waren toegestaan, gaat onder meer de Deventer Zomerkermis dit jaar niet door.



Actie kermisexploitanten

Kermisexploitanten verkeren door de coronacrisis in zwaar weer omdat nagenoeg alle inkomsten zijn weggevallen. Hoewel er dit weekend wel een aantal kermissen van start gaat, zoals in Moergestel, Maarheeze, Beugen en Zevenaar, zijn de problemen groot. Vanochtend vroegen ze dan ook aandacht voor hun situatie bij het Mediapark in Hilversum.



Ze hopen op financiële hulp van de overheid en willen duidelijkheid in het beleid, aangezien de regels voor kermissen per plaats verschillen.



Kermisgemeente

Deventer hoopt de ondernemers enigszins tegemoet te komen door op zes plekken een kleine attractie met een eetkraam toe te staan. De attracties mogen daar staan tot 1 september en mogen elke dag van 12 tot 20 uur open zijn.

“Deventer is een echte kermisgemeente", zegt wethouder Thomas Walder. "De Deventer kermissen zijn ieder jaar een groot feest voor mensen binnen en buiten Deventer. Er zijn bovendien tientallen gezinnen die leven van de kermis en geen neveninkomsten hebben. Door kleine attracties toe te staan, hebben zij toch inkomsten en zorgen we voor kinderplezier en levendigheid in Deventer.”