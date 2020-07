In Ommen worden dassen verstoord: 'Deze mensen hebben echt een hekel aan dit dier'

In 2019 werd ruim 6.000 euro schadevergoeding uitgekeerd aan mensen die schade hadden door dassen. Daarmee valt de das uit de top-vijf van meest schadeveroorzakende dieren, waarin de grauwe gans op nummer één staat (uitgekeerde schade: ruim 600.000 euro). Dat blijkt uit de cijfers Faunaschade 2019 van BIJ12.

"We zijn zo blij dat de dassen weer terug zijn. Alstublieft mensen, laat ze met rust", zegt Arend Spijker.

Hij staat naast de zogenoemde bijburcht, waar hij een maand geleden 'zwaar plastic' uit de pijp haalde. "Ik zie ook dat er burchten zijn dichtgestopt met takken, prikkeldraad of andere spullen. Wie dat doen? Ik ga niet met een vingertje wijzen. Het zijn mensen die echt een hekel hebben aan dassen, want je kunt je toch niet voorstellen dat je een das laat verstikken?"

De kans is volgens Spijker klein dat er dassen zijn gestorven toen het plastic in de bijburcht zat. "Zoals de naam al zegt. Het is een bijburcht en hier verderop zit de echte hoofdburcht. Je kunt deze burcht zien als een vakantieadres. Ik had niet het idee dat, toen ik dat plastic weghaalde, er dassen inzaten."

Volgens de voormalig boswachter ontstaat er een verkeerd beeld van dassen. "Mensen horen steeds verhalen over de schade die ze veroorzaken. Maar bij schade door dassen wordt het bedrag gewoon uitgekeerd. Het is zonde, want de das is een heel mooi en sociaal beest."

'Iets unieks'

Burchten van dassen zijn goed verstopt voor mensen die er niets te zoeken hebben. "We nemen eigenlijk nooit iemand mee, maar dit is een uitzondering", zegt Spijker. Hij loopt naar de burcht waarvan hij weet dat er dassen inzitten. "De vorige keer zag ik hier vier dassen, dus ik ben benieuwd of we ze vanavond ook gaan zien."

Spijker klimt in de boom en blijft stil. Hij fluistert dat het wel een uur kan duren voordat ze tevoorschijn komen, dus het wachten begint. En inderdaad, na een uur komt voorzichtig de eerste das naar buiten.