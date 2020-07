Sabine Uitslag gaat weer rocken, samen met The Marshalls

Ze liep alweer een tijdje rond met nieuwe muzikale plannen. En soms komen in het leven dan bepaalde zaken vanzelf op je pad. Zo komt het dat Sabine Uitslag weer een nieuwe band heeft. Hoewel nieuw in dit geval niet helemaal juist is. Sterker, de band The Marshalls vierde eerder dit jaar nog z’n twintigste verjaardag. Het was juist bij die gelegenheid dat Sabine en The Marshalls elkaar tegen het lijf liepen. "En we hadden meteen een klik."

Ooit ging ze door het leven als ‘Rockdiva van het CDA’. Dat was toen ze haar functie van Tweede Kamerlid combineerde met haar grote passie: muziek maken. Later verscheen de geboren Twentse, die tegenwoordig onder de rook van Deventer woont, nog meermalen op tv. Als deelneemster van kijkcijferkanon The Voice of Holland, maar ook tijdens Dancing on Ice, waarbij ze al kunstschaatsend de beeldbuis over vloog.



Ze heeft een overvolle agenda, maar nadat ze het muziek maken een tijdje geleden vaarwel had gezegd, begon het toch weer te kriebelen. "Vandaar dat ik met plannen rondliep. Alleen wist ik nog niet wat. Een nieuwe band formeren, was eigenlijk de meest voor de hand liggende optie."

Persoonlijke klik

Tot ze dit voorjaar werd gevraagd mee te doen tijdens een optreden van The Marshalls. Dat was een theatershow ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van deze classicrockformatie uit de regio Haaksbergen. “Deze band speelt precies de nummers die ik leuk vind. Stevige rock uit de zeventiger en tachtiger jaren van onder meer Status Quo, Deep Purple, AC/DC, Van Halen, Metallica. Maar belangrijker nog: tijdens het optreden was er behalve muzikaal ook meteen een persoonlijke klik. En dat merkte het publiek volgens mij ook wel. Er ging nogal wat energie van dat optreden uit.”





Na het theateroptreden bleef Sabine met een idee rondlopen. "Het leek me te gek om met deze band op pad te gaan. Ik kende de muzikanten al en weet ook hoe ze als karakters zijn. Erg belangrijk, want muziek maken is in de eerste plaats een hobby van mij. Juist dan is het extra belangrijk dat je ook privé goed met elkaar overweg kunt."





Zelfde plannen

Daarop ontvouwde ze het plan om samen met The Marshalls op pad te gaan. "En wat bleek? Ook daar hadden ze het er onderling over gehad dat het ze te gek leek om vaker samen op te treden. Onafhankelijk van elkaar liepen we dus min of meer met hetzelfde idee rond.

The Marshalls is geformeerd rond zanger Gerard te Rietmole, die zodoende grotendeels het geluid van de band bepaalt. ‘The Marshalls featuring Sabine Uitslag’ zal voortaan toch wat anders gaan klinken.Te Rietmole juicht dat alleen maar toe. "Nou, om eerlijk te zijn, was ik na de theatershow in Haaksbergen de eerste die het idee lanceerde om vaker samen met Sabine op te treden. Ook omdat dit voor ons als band extra mogelijkheden biedt."



Repertoire

Het repertoire zal dan ook op de schop worden genomen. Te Rietmole: "We bestaan nu twintig jaar en hebben zo onderhand alle klassiekers uit vorige decennia al wel gespeeld. Met Sabine erbij kunnen we ons nu ook op ander werk richten. Sas Jordan, Beth Hart bijvoorbeeld. Stevige rock die zeker niet misstaat binnen het classicrock-concept van The Marshalls."



Het eerste optreden - een besloten feest volgens corona-protocol - zit er al aan te komen. Sabine: "En dat smaakt naar meer. Van beide kanten hebben we er ongelooflijk veel zin in!"