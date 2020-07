Bassist 'Wimke' over zijn tijd bij Normaal: "Afrika was het hoogtepunt"

"Het hoogtepunt? De reis naar Afrika", zegt Willem overtuigd. "We trokken door Kenia, Tanzania... We brachten daar offroad motoren naartoe. Artsen konden daarmee door de rimboe trekken, naar patiënten. Het is mij bijgebleven dat de mensen daar zo blij zijn, met heel weinig. We kunnen daar in het westen nog veel van leren."

Hij blijft er maar nuchter onder, een boek was geen langgekoesterde wens. "Van mij hoeft het allemaal niet, maar ik vind het wel leuk. Al een lange tijd spraken mensen mij aan en vroegen waarom ik geen boek liet schrijven. Toen uiteindelijk Robin bij mij op bezoek kwam en ik zijn boek las, dacht ik: laten we het maar doen."

"Hij weet het zo te schrijven dat het een erg ludiek boek is geworden. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij weet waargebeurde verhalen hilarisch op te tekenen. Ik barstte af en toe in tranen uit van het lachen tijdens het lezen van het boek."

'Gaat vanzelf'

De samenwerking tussen Robin en Willem was volgens beiden heel goed. "Ik ging met een aantal vragen op bezoek bij Willem en heel snel had ik al wat velletjes vol geschreven", zegt Robin. "Zo ontwikkelt het boek, het verhaal, zich vanzelf. Er ontstond een verhaal dat ik zelf van te voren helemaal niet in gedachten had."

Het boek is momenteel in de voorverkoop en dat loopt storm. "Dat verrast mij wel", vervolgt Willem. "Waarom mensen het boek moeten lezen? Dat moeten ze zelf weten. Ik heb er in ieder geval om moeten lachen."