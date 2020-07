Boeren op de trekker naar politiebureaus om aangifte te doen tegen minister Schouten

De boeren gaan op trekkers, maar ook met de auto naar bureaus in onder meer Almelo, Enschede, Hengelo en Zwolle.



Veevoer-regeling

Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De boeren kwamen zelf met een alternatief plan; ze willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid.

De Tweede Kamer stemde vannacht om half vier voor een motie van CDA en VVD om het plan van de minister en het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.





Niet voldoende

Maar voor de boeren is dat niet voldoende. Het plan van Schouten moet in september namelijk al in gaan en de kans is groot dat de doorberekening dan nog niet is gedaan.

De boeren doen daarom aangifte van dierenmishandeling. Bovendien vinden ze dat boeren niet gelijk worden behandeld als het gaat om de aanpak van stikstof. Daarom doen ze ook daar aangifte van.



Acties

Door het hele land zijn regionale acties. Een grote landelijke actie in Den Haag, op het Malieveld, is uitgelopen op een fiasco. De boeren lieten het daar massaal afweten.



"Den Haag zit ook op slot met legertrucks en dat gaat ook rond in appgroepen van boeren. En zeker boeren die van verder weg moeten komen, kiezen ervoor om regionaal actie te voeren", legt Caroline van der Plas uit Deventer, die met haar partij Boeren Burger Beweging een gooi doet naar een plek in de Tweede Kamer, uit.

"Het is altijd zo dat mensen denken 'die boeren zijn boos en willen niets'. Maar dit is echt een heel ernstig probleem en er wordt niet naar ze geluisterd. De voerfabrikanten hebben het tegen minister Schouten gezegd, de dierenartsen en de boeren ook. En het wordt gewoon doorgedrukt. Als het doorgaat en de koeien worden inderdaad ziek van het minder eiwit in het voer, dan krijg je weer dat er veel koeien zijn doodgegaan. En wie krijgt de schuld? De boeren. Er wordt niet geluisterd naar de vakmensen, naar de praktijkmensen."