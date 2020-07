Ron Jans houdt Wout Brama aan boord bij FC Twente, middenvelder verlengt met een jaar

Brama keerde twee jaar geleden terug bij Twente en mocht aan het einde van dat seizoen als aanvoerder de kampioensschaal van de Keuken Kampioen Divisie omhoog houden. Afgelopen seizoen ging het echter een stuk minder met de middenvelder uit Almelo. Trainer Gonzalo Garcia had hem niet meer nodig en zette hem op de tribune. Na veel negatieve reacties en het uitlekken van de 'Brama-tapes' keerde hij wel weer terug in de selectie, maar maakte geen minuten meer. Zijn contract liep deze zomer af, maar Jans gaf bij zijn presentatie al aan Brama graag te behouden.

Problemen uitgepraat

"Ik ben blij met dit nieuwe contract en dat mijn toekomst bij FC Twente ligt", zegt Brama. "Ik denk dat ik absoluut nog van waarde kan zijn voor de nieuwe ploeg. Ik zal in ieder geval alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om het tot een succesvol seizoen te maken. Gelukkig heb ik vorige week met Sander Boschker de problemen van vorig seizoen uit kunnen praten. De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek met supporters na afloop bij FC Emmen werd neergezet vond ik niet kunnen. Ik zet daar nu een streep onder, dat ligt achter ons. We gaan verder, we hebben elkaar hard nodig. Ik heb er heel veel zin in."

Excuses

Ook Boschker is blij dat de twee gesproken hebben: "Vorige week hebben Wout en ik elkaar inderdaad uitgebreid gesproken. De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek over Wout heb gesproken was niet goed. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct. Dat heb ik met Wout kunnen bespreken en ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden. We hebben afgesproken om het achter ons te laten. Het is mooi dat Wout voor de club behouden blijft."