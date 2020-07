Ivar van Dinteren assistent van Ron Jans bij FC Twente

De naam van Van Dinteren werd al vanaf de aanstelling van Jans in Enschede genoemd. Eerder presenteerde de club al Andries Ulderink als assistent. Met de komst van Van Dinteren is de staf van Twente voor komend seizoen compleet. Maandag gaat die staf voor het eerste met de spelers het trainingsveld op.

Mooie volgende stap

Ivar van Dinteren is blij met zijn nieuwe functie: "Afgelopen seizoen heb ik met Ron Jans prettig samengewerkt in Amerika en hebben we een goede band opgebouwd. Wanneer je gevraagd wordt door FC Twente twijfel je niet en sluit je je daar graag bij aan. Als trainer heb ik in de jeugd gewerkt, bij de amateurs, bij beloftenteams en was ik assistent-trainer in de eerste divisie. Deze overgang naar FC Twente zie ik als een mooie volgende stap. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en maandag weer op het veld te staan."

Trainersstaf compleet

Technisch directeur Jan Streuer: "Met de toevoeging van Ivar van Dinteren hebben we de posities binnen de technische staf ingevuld voordat de eerste training maandag begint. Ivar is al jaren trainer en heeft afgelopen seizoen met Ron Jans samengewerkt bij FC Cincinnati. Nadat we eerder Andries Ulderink als assistent-trainer en Nick Segers als performance coach hebben vastgelegd maakt Van Dinteren de trainersstaf compleet. Een staf die complementair is aan elkaar."