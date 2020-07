Provincie bereid te investeren: aanleg Slim Warmtenet Zandweerd Deventer stap dichterbij

Als de gemeenteraad van Deventer na de zomer besluit om in een Slim Warmtenet in de nieuwe woonwijk Zandweerd te investeren, geeft de provincie Overijssel het project een duwtje in de rug. De provincie wil een subsidie van 1,7 miljoen euro en een lening van nog eens een miljoen euro geven aan het project.

Zo'n slim warmtenet maakt gebruik van gezuiverd afvalwater dat nu nog vanaf de waterzuivering zo de IJssel instroomt. In totaal gaat het om een investering van 6,1 miljoen euro, en dat is de eerste fase. In de eerste fase is voorzien dat circa 450 woningen worden aangesloten, waaronder ook de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd.

Daarna kan het warmtenet stapsgewijs worden uitgebreid naar in totaal ruim 2.000 bestaande (huur)woningen in Zandweerd. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, dan starten de werkzaamheden voor het warmtenet in november met het bouwrijp maken voor de woningen in De Tuinen van Zandweerd.

Kennis en leerpunten

De mogelijkheid om het warmtenet gefaseerd uit te breiden is een belangrijke reden voor de provincie om het project te ondersteunen. Het project levert belangrijke kennis en leerpunten op voor andere wijken in Deventer en Overijssel die worden voorzien van warmtenetten.

Bijzonder is dat in dit project warmte van relatief lage temperatuur (minder dan 20 graden) wordt gebruikt. Die is op veel plaatsen in Nederland beschikbaar en dus interessant voor verduurzaming.