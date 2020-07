Eerst gedrukte boek uit Deventer is weer thuis en te zien in de bibliotheek

"Zeker zijn we er trots op", vertelt conservator Suzan Folkerts. "Het is natuurlijk heel mooi als je een eerste editie bezit, maar nog mooier was dat we ontdekten dat het dit boek in bezit was van het klooster in Diepenveen."

Folkerts bladerde in het boek toen haar oog viel op een kleine notitie. "Het was doorgestreept, maar er stond dat het behoorde tot het klooster in Diepenveen. Zij hebben de tekst in het boek ook versierd. Dat was nog niet bekend en dus extra bijzonder."

Bijbelcommentaar

De Liber Bibliae Moralis is een Latijns bijbelcommentaar van de middeleeuwse auteur Petrus Berchorius. "Van de eerste druk zijn er meerdere exemplaren", gaat Folkerts verder. "Maar deze is in ieder geval het mooist bewaard."

Wereldreis

Het boek heeft in de loop van de tijd al een flinke wereldreis gemaakt. Het verhuisde eerst naar Emmerich, waar het in bezit kwam van de broeders van de Orde van het Heilig Kruis, een kloosterorde die banden had met de Moderne Devotie.

Ook kwam het in handen van een Amerikaanse miljardair. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de verdere geschiedenis van het boek.

Het boek is tot 29 augustus in de Proosdij van de bibliotheek in het centrum van Deventer te zien.