OR Soweco vindt ontmanteling sociale werkvoorziening 'historische vergissing'

Alle zes gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de sociale werkvoorziening Soweco hebben besloten tot de opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR), zeg maar de basis van hun samenwerking. Tot teleurstelling van de ondernemingsraad (OR). "Wij vragen ons af of de politiek de gevolgen van dit besluit volledig kan overzien", reageert OR-lid Miriam Doeschot. "Wij vinden dit een historische vergissing."

Als de GR over een tijd niet meer bestaat, ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en de begeleiding van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt bij elke gemeente afzonderlijk. De gemeenten hebben afgesproken dat het huidige bedrijf Soweco pas stopt als de nieuwe uitvoeringsorganisaties er is.

De OR vindt dat er nog steeds veel te weinig bekend is hoe die nieuwe uitvoeringsorganisatie er uit komt te zien. Dat de OR dit vindt is niet nieuw. Al in mei van dit jaar liet de OR optekenen verbaasd te zijn over de haast waarmee het dagelijks bestuur wilde overgaan tot de opheffing van de GR en de ontmanteling van Soweco NV. "De zes gemeenteraden zijn gevraagd hier goedkeuring aan te geven. Dat beangstigt ons, want er is nog heel veel onduidelijk", zei Miriam Doeschot daar destijds over.

Wat betreft de opheffing van de GR is de kogel nu de kerk. Vanaf het begin van volgend jaar moet deze ophouden te bestaan. "Feit blijft dat het een politiek besluit is waarvoor de politiek verantwoordelijkheid zal moeten dragen, aldus Doeschot nu. "De vraag is of de gemeenteraadsleden de gevolgen van dit besluit kunnen overzien."

Het OR-lid meldt dat er nu een nieuwe fase is ingegaan. Voor de OR betekent dit vooral afwachten op wat komen gaat. Doeschot: "Als er meer duidelijkheid is over de nieuwe uitvoeringsorganisatie, gaan we ons richten op onze adviserende rol en het opstellen van sociale plannen." Tot die tijd verandert er aan de huidige bedrijfsvoering niets.