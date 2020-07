Overijsselse boeren over aangifte tegen minister: "We willen een signaal afgeven"

De boeren vinden het plan van de minister, om minder eiwit toe te voegen aan veevoer, op zijn zachts gezegd een slecht plan. Ze betichten Schouten van dierenmishandeling als het plan inderdaad op 1 september in werking treedt.

Zwolle

In Zwolle stonden begin van de middag ongeveer tien boeren klaar om aangifte te doen. "Carola Schouten wil dat wij onze koeien op dieet zetten, dus onder de maat gaan voeren", legt een boer die op het punt staat aangifte te doen, uit.

"Iedere boer krijgt van zijn leverancier iedere week of maand een overzicht wat hij moet voeren. En die voeding is gebaseerd op een hoeveelheid eiwit, koolhydraten en vetten. Dat bestaat uit gras, mais en toegevoegde stoffen, afhankelijk van het weer. Niemand is erbij gebaat te veel te voeren, want dat kost alleen maar geld."

'Ondervoede koe'

"Een koe kan een hele tijd melk geven met minder voer. Maar op een gegeven moment krijg je een ondervoede koe. Die zal conditie verliezen en dan heb je schade. Het duurt namelijk een poos voordat je die koe weer in het ritme hebt, met een bepaalde hoeveelheid voer."



In Zwolle is het doen van aangifte verdeeld over twee dagen. "Het is maar net wanneer iedereen kan, want gisteren was ook een zware dag in Den Haag. Niet iedereen kan elk moment."

Boeren doen aangifte tegen minister Schouten (Foto: RTV Oost)

Almelo

Ook op het politiebureau in Almelo werd vanmiddag aangifte gedaan. Vanuit Wierden reden aan het begin van de middag ongeveer tien trekkers in colonne naar het politiebureau om zich daar bij collega's uit andere gemeenten te voegen.



"We willen een signaal afgeven. Dit is niet wat wij voor ogen hebben. In onze ogen gaat het besluit van de minister leiden tot dierenmishandeling en dat willen we voorkomen. We willen laten zien dat wij bereid zijn daar aangifte tegen te doen", besluit Egberts.