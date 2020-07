Boeren blokkeren A1 bij Holten en Wilp, één rijstrook open

De protesterende boeren begonnen de blokkade om drie uur bij Holten, door met vijftig à zestig trekkers in de richting van Deventer de weg op te rijden. De politie kreeg de situatie rond de ontevreden boeren niet onder controle, maar geeft wel aan dat de boeren in overtreding zijn en waar mogelijk bekeurd zullen worden.

'Tot vanavond laat'

Daarna vormden boeren een tweede blokkade, ter hoogte van Wilp. De vertraging voor het verkeer bedroeg volgens de ANWB op het hoogtepunt zo'n anderhalf uur. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Zwolle (A50, A28, N35, A35).

Bij Holten hebben de boeren één rijbaan vrijgemaakt voor verkeer. De boeren geven aan desnoods tot 's avonds laat op de snelweg te willen staan. Verderop bij Deventer gebeurde halverwege de middag ook nog eens een aanrijding, wat de chaos op de weg compleet maakte.

Actievoeren

De protesterende boeren voeren al de hele dag op verschillende plekken in het land actie tegen het nieuwe veevoerbeleid van minister Schouten van Landbouw. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De boeren zien dat als 'dierenmishandeling' en kwamen zelf met een alternatief plan; ze willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid.

De Tweede Kamer stemde vannacht om half vier voor een motie van CDA en VVD om het plan van de minister en het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar voor de boeren is dat niet voldoende. Het plan van Schouten moet in september namelijk al in gaan en de kans is groot dat de doorberekening dan nog niet is gedaan.