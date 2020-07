Enschedese dj's zetten Grolsch Veste op z'n kop via livestream

"Het begon tien weken terug in een huiskamer, toen we het idee hadden om onze shows live te streamen. Maar het liep wat uit de hand en inmiddels hebben we de tofste locaties gehad", legt Aink uit.

De dj's draaien voornamelijk om de supporters van FC Twente te steunen. Die kunnen tenslotte al maandenlang geen wedstrijd van hun club bezoeken. Daarom kunnen we in ieder geval wat clubliederen verwachten. "Zeker, maar we hebben ook de trommelaars van Vak P uitgenodigd", legt Sven Elias uit. "En we hebben een lichtshow, dus aan alles is wel gedacht."

Hans Aink en Sven Elias (Foto: RTV Oost)

Kortom: het verschil met een 'echt' concert is er nauwelijks, behalve een enkel klein puntje: er is uiteraard geen live publiek. "Natuurlijk is dat vreemd, zeker in het begin was het wennen", vertelt Elias. "Maar we krijgen zoveel berichten en filmpjes toegestuurd tijdens het concert. Dan staan mensen gewoon op de tafels te dansen, daar krijg je genoeg energie van."

Het concert is vanavond vanaf 19.00 uur te zien in dit artikel.