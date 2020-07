Overgang Hamer naar Coventry afgerond: "Altijd een droom geweest om in Engeland te spelen"

Voor Hamer komt een droom uit: "Ik kijk met warme gevoelens terug op de afgelopen twee seizoenen. Hier in Zwolle heb ik mij goed kunnen ontwikkelen, als voetballer maar ook als mens. Mensen die mij kennen weten dat het altijd een droom is geweest om in Engeland te spelen. Deze kans pak ik dan ook met twee handen aan en het doet me goed dat ik PEC Zwolle niet met lege handen achterlaat. Ik wil de supporters, medespelers en club bedanken voor de afgelopen tijd, ik blijf jullie volgen en veel goeds gewenst voor het komende seizoen."

Steunpilaar

Mike Willems, technisch manager PEC Zwolle: "Met Gustavo vertrekt er één van onze steunpilaren. Hij heeft de afgelopen periode een dermate goede ontwikkeling doorgemaakt en zich in de internationale kijker gespeeld, dat het simpelweg niet mogelijk was hem hier in Zwolle te houden. Met het aantrekken van Rico Strieder hebben we al geanticipeerd op het vertrek van Gustavo. Voor nu wil ik Gustavo bedanken voor zijn inzet de afgelopen twee seizoenen en wens ik hem en zijn gezin een goede tijd toe in Engeland."