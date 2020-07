Carelshaven in Delden is oudste hotel van Twente en trotseert ook coronacrisis

Carelshaven werd in 1776 gebouwd en is daarmee het oudste hotel van Twente. De voormalige schippersherberg heeft oorlogen en recessies overwonnen en lijkt nu ook de coronacrisis te trotseren.

Zes jaar geleden namen Alco en Evelyn van Berkel het hotel over van de familie Kluvers, die het zes generaties lang exploiteerde. Carelshaven is toen ruim een half jaar dicht geweest. Het statige pand aan de Hengelosestraat onderging een grondige renovatie. "Wat hebben we niet onder handen gehad", zegt eigenaar Alco van Berkel.

Investeren

"Alle hotelkamers zijn geschilderd en hebben nieuwe vloeren, gordijnen en bedden gekregen. Ook zijn alle badkamers vervangen. Elk jaar investeren we een deel van de inkomsten in Carelshaven." Ook Stichting Twickel droeg een steentje bij en betaalde de nieuwe luiken en kozijnen. Het dak werd asbestvrij gemaakt.

Een dag nadat de horeca dicht moest vanwege het coronavirus deed Van Berkel nog een emotionele oproep. "We zijn allemaal nuchtere Nederlanders en we zouden juist wat vaker het leven moeten vieren. We hebben de afgelopen jaren klap op klap op klap gehad. Natuurlijk ben ik het eens met coronamaatregelen en we nemen zelf ook vergaande maatregelen. Maar mensen moeten zich niet in een vrijwillige quarantaine plaatsen."

Geen ontslagen

Van Berkel kijkt terug op een donkere en moeilijke periode. "De afgelopen tweeënhalve maand was overleven. We hebben meteen gezegd dat we het team bij elkaar willen houden zonder gedwongen ontslagen. Dat is gelukt. Sinds de versoepeling zien we het vertrouwen bij onze gasten langzaamaan terugkeren en merken we dat het drukker wordt."

Van Berkel denkt dat een eventuele tweede golf van coronabesmettingen minder impact zal hebben dan de eerste. "Mensen gaan weer op vakantie en wat nemen ze mee terug, behalve souvenirs? Als het zover komt overleven we het ook wel weer. We zijn beter voorbereid en hebben meer kennis. Ik denk niet dat een volledige lockdown nog haalbaar is. De deur staat op een kier sinds de versoepeling en wij hebben onze voet ertussen gezet."