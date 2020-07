Oud-wethouder Krale na emotionele raadsvergadering Staphorst: 'Laat me geen slot op de mond leggen'

Bert Krale richt zich in open brief tot gemeenteraad (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Bert Krale, voormalig CDA-wethouder van de gemeente Staphorst, heeft vandaag gereageerd op de veelbesproken raadsvergadering van afgelopen dinsdag. In een open brief aan de gemeenteraad laat hij weten zich 'geen slot op de mond te laten leggen'.

In Staphorst ging het dinsdagavond over het veelbesproken integriteitsonderzoek naar SGP-wethouder Lucas Mulder. Dit onderzoek kwam er na beschuldigingen van oud-wethouder Krale: volgens hem zou Mulder zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en misbruik van regelingen. In het rapport staat dat hier geen bewijs voor is.

De raadsvergadering verliep emotioneel. De beschuldigingen aan het adres van Mulder hebben hem, zijn familie en de fractie erg veel pijn gedaan, zo liet hij weten.

'Geen slot op mond'

Hoewel er volgens het rapport, uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), geen bewijs is voor de beschuldigingen aan het adres van Mulder, laat Krale het er niet bij zitten. In een open brief schrijft hij: "Ik laat me geen slot op de mond leggen, ondanks de stuitende oproep daartoe van sprekers in de raadszaal. De bestuurscultuur zal op de agenda komen".

Krale vindt dat Staphorst alleen toekomst als zelfstandige gemeente heeft "als de schijn van voortdurende belangenverstrengeling en vriendjespolitiek uit de weg zijn. Een gemeente die staat voor alle inwoners, ongeacht hun politieke of kerkelijke achtergrond, heeft een bestuur dat waarde hecht aan een bestuurscultuur die boven alle twijfel is verheven."



Uit coalitie

Het CDA van Krale trok zich in juni 2019 terug uit de coalitie in Staphorst. Het gebeurde in die gemeente nog nooit eerder dat een partij zich terugtrok, maar de samenwerking met SGP en ChristenUnie verliep dusdanig stroef, dat de drie partijen niet langer door één deur konden.

Sindsdien vormen SGP en ChristenUnie samen de coalitie, maar van oud-wethouder Krale zijn ze nog niet af: "Het boek sluit niet. Het volgende hoofdstuk dient te worden geschreven. Anders is Staphorst rijp voor samenvoeging met een andere gemeente. Als om deze reden Staphorst haar zelfstandigheid verliest is het helder welke politieke partijen dit hebben bewerkstelligd."