Bij dit Wierdense zonnepark gaat de opbrengst terug naar de lokale gemeenschap

Er staan 13.440 panelen op het Wierdense park, aan de rand van het dorp. Wil Jacobs weet dat aantal precies, want hij is onderdeel van de stichting die het park beheert en heeft gebouwd. Hij is er trots op, want het park is een van de weinige parken die volledig in beheer is van een groep inwoners.

"Er is geen enkele projectontwikkelaar bij betrokken die de winst opstrijkt. Alles wordt besteed aan de lokale gemeenschap."

Honderd procent duurzaam

De het park is in twee jaar uit de grond gestampt en heeft tot nu toe al enkele tienduizenden euro's opgebracht. Maar ze zijn er nog lang niet, benadrukt Jacobs. "Het is een druppel op de gloeiende plaat, uiteindelijk willen we natuurlijk dat heel Wierden honderd procent duurzaam wordt."

Wil Jacobs (Foto: RTV Oost)

Dat er vaak weerstand is wanneer er zo'n park wordt gebouwd, snapt Jacobs wel. "Deze ligt gelukkig heel gunstig, naast een bedrijventerrein. Maar we zijn ook op andere plekken bezig waar mensen omheen wonen en die zitten niet op een zonnepark te wachten. Dat is logisch."

Bijdrage

De stichting gebruikt de opbrengst van het park om andere duurzame projecten in het dorp te ondersteunen. Zo krijgen mensen een bijdrage bij de aankoop van led-lampen. "En als er een zonnepaneel kapot gaat kloppen we aan bij een lokale installateur. Dan profiteert iedereen", vult Jacobs aan.