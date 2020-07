Marc Siepman: 'We moeten de natuur meer laten bepalen en de controle los laten'

Siepman geeft lezingen over hoe de mens anders om zou moeten gaan met de economie, de natuur en de bodem. Daar vraagt hij geen geld voor, maar wel schone lucht, gezond eten en beschutting. "Sommige mensen vinden mij maar raar, maar ik hoop wel dat ik ze aan het denken zet. Want dat is mijn doel."

"De mens vernietigt ecosystemen en vervangt ze met monoculturen, waardoor klimaatverandering veroorzaakt wordt. Wij vissen zeeën leeg, we leggen land droog en vervolgens zijn wij als mens heel verbaasd dat er ecologische problemen ontstaan."

"Alleen de mens kiest ervoor om hele grote stukken land alleen maar geschikt te maken voor de mens zelf. Alle andere organismen, die ook invloed uitoefenen op de leefomgeving, doen dat niet alleen voor zichzelf."

Maar dat is volgens Siepman niet hoe het systeem van de natuur in elkaar steekt. "Als wij het onkruid 'kleinkruiskruid' elk jaar weg schoffelen, komt het elk jaar terug. Maar het plantje is een pionier. Als je het laat staan, komt het het volgende jaar niet meer terug. Dan heeft het zijn werk gedaan en dan is het plantje klaar. Maar omdat wij onkruid willen bestrijden, blijft het elk jaar weer terugkomen."

Kunstmest is volgens Siepman echt een crime voor onze planeet. "In het natuurlijke systeem zorgen bacteriën ervoor dat stikstof naar de plant toe gaat. Maar wanneer je stikstof toevoegt op een niet-natuurlijke manier, dan worden deze bacteriën overbodig, die sterven zelfs uit. De mens heeft in de laatste honderd jaar het stikstofgehalte verdubbeld. En dat is funest voor ons bodemleven, maar daarmee ook funest voor alle andere organismen."

