De bal rolt weer: HSC'21 boekt oefenzege op DZC'68

Nieuweling Alexander Bannink, die overkwam van Go Ahead Eagles, maakte de enige treffer voor de derdedivisionist uit Haaksbergen. De oefenwedstrijd tegen de eersteklasser werd gespeeld in drie periodes van dertig minuten.



Geblesseerd

Bij HSC'21 viel Tom ter Hogt al in het eerste half uur uit met een blessure. Youri Coolen, Gergely Viola en Stef Ottink waren nog niet inzetbaar vanwege kwetsuren.

Rond het veld in Haaksbergen waren nog verschillende coronamaatregelen van kracht. Zo is met stippen aangegeven waar toeschouwers mogen staan of zitten, op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook is de kantine nog niet open voor publiek.



Overzicht oefenduels

Komende dinsdag speelt HSC'21 de volgende oefenwedstrijd. SVZW is dan de tegenstander op sportpark Groot Scholtenhagen. Zie ook ons overzicht van alle oefenwedstrijden van de hoogste amateurclubs in Overijssel.

Met stippen, op anderhalve meter afstand, is aangegeven waar toeschouwers mogen staan (Foto: HSC'21)