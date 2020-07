Gemeente krijgt groen licht om centrum van Olst veiliger te maken

Olst-Wijhe kan aan de slag met de plannen het verkeer in het centrum van Olst veiliger te maken. Bewoners hadden bezwaar aangetekend tegen die plannen, maar de rechter heeft in een spoedprocedure uitgesproken dat de gemeente verder mag. De procedures zijn zorgvuldig doorlopen en overlast ga je links- of rechtsom toch krijgen, vindt de rechter.

Het centrum van Olst moet met name voor fietsers veiliger worden. Lang was discussie over hoe dat moest gebeuren. Er zijn de laatste jaren verschillende mogelijkheden besproken, maar zonder succes.

Er is gesproken over een noordelijke randweg, vanaf Zwolle naar de Meente, uitkomend op de Kleistraat. De mogelijkheid van een fietstunnel bij van het station is genoemd. Een zuidelijke rondweg via de Kneu en een fietstunnel bij de Ter Stegestraat en een tunnel in het verlengde van de Roodborst.

Keus gemaakt

Uiteindelijk is de keus gevallen op een fiets- en voetgangersverbinding onder de spoorweg Zwolle-Deventer, plus het daarbij behorende plan voor de herinrichting van de drukke straten in het centrum en een calamiteitenroute, die ook door fietsers en voetgangers gebruikt kan worden.

De groep 'Actieve bewoners Jan Hooglandstraat, Kornet van Limburg Stirumstraat', is het niet eens met deze plannen en stelt dat voor een iets hoger bedrag een veel beter plan uitgevoerd kan worden: door de zuidelijke randweg aan te leggen in het verlengde van de Kneu, met aansluiting op de Industrieweg.

De Jan Hooglandstraat zou dan mogelijk afgesloten moeten worden om gemotoriseerd verkeer te dwingen de randweg te nemen.

414 Bezwaren

De actiegroep stelde daarom een kant-en-klare zienswijze op die door 414 mensen werd ondertekend. Daar werd niets mee gedaan.

De rechter hakte gisteren de knoop door. De gemeente heeft helder aangegeven hoe ze de verschillende belangen tegen elkaar heeft afgewogen.



Komende week al voert de gemeente daarom overleg met de aannemer over de planning van de werkzaamheden.