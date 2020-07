Plannen voor dagenlange snelwegblokkade Noord-Nederland: "Neem slaapspullen mee"

Door snelwegen te blokkeren willen de boeren 'Noord-Nederland onafhankelijk maken van de rest van het land', laten actievoerders weten in besloten appgroepen. "We gaan geschiedenis schrijven."



"Neem je slaapspullen mee"

"Dit is GEEN actie voor een uur, maar voor misschien wel meerdere dagen", staat in dezelfde aankondiging. "Neem slaapspullen mee."



Ook in Bathmen staat een groep trekkers. Die actievoerders doen een stuk geheimzinniger over hun plannen voor vanavond: "Dat is een verrassing." Politieagenten houden de groep in de gaten. De sfeer is overigens goed; de boeren delen frikadellen uit aan de agenten.



De boeren deden vanmiddag aangifte tegen minister Schouten van Landbouw vanwege het nieuwe veevoerbeleid. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer, maar de actievoerende boeren zien dat als 'dierenmishandeling'.