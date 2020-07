Grote uitslaande brand op industrieterrein in Deventer, omwonenden geëvacueerd

De brand was in een bedrijfsgebouw aan de Danzigweg dat wordt gedeeld door Wentink Metaal Tech en een autobedrijf. De politie ging rond vier uur vannacht naar de plek toe vanwege een melding van een inbraak. Toen ze daar aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak van het autobedrijf.

Evacuatie

De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand en ging met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Uit voorzorg werden er veertig omwonenden geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Er zijn geen gewonden gevallen. Enkele omwonenden die rook hadden ingeademd zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De bewoners zijn ondergebracht in een ander pand in de buurt. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen.

Rookwolken

Bij de brand ontstonden grote rookwolken. Er is daarom een NL-Alert afgegeven voor de wijk Colmschate en een gedeelte van Deventer. Mensen worden daarin opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Het is niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het autobedrijf is volledig in de as gelegd, bij het metaalbedrijf lijkt het te zijn gebleven bij rook- en roetschade.

De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven en verwacht nog wel enkele uren bezig te zijn met het nablussen.

Zeer grote brand bij metaalbedrijf in Deventer (Foto: Rens Hulman / News United)