Vader overleden Tobias (12) uit Zwolle helpt ouders van terminaal zieke kinderen met financiën

Tobias overleed na een ziektebed van ongeveer negen maanden. "Je bent er dan volledig voor je kind", vertelt Reitse. "Dat betekent dat ik al mijn werk uit mijn handen liet vallen met als gevolg veel minder inkomsten."

En zo kwam Reitse en de rest van zijn gezin in geldnood. "Het ging niet van de een op de andere dag, maar waar moet je op een gegeven moment je vaste lasten van betalen? Ik kocht mijn brood uiteindelijk met een creditcard."

Taboe

Hij merkte dat hij niet graag over zijn financiële situatie praatte. "Het gaat op dat moment allemaal om je kind, dat staat op nummer één. Je gaat dan niet zo snel ook over de tweede crisis, geldnood, praten."

Uiteindelijk bleek dat er oplossingen zijn, maar daar kwamen Reitse en zijn vrouw te laat achter. Via overheidsregelingen of verzekeringen kunnen ouders namelijk aanspraak maken op vergoedingen die kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro's.

Maar de aanvraagperiode is beperkt. "Een halve maand voor het overlijden van Tobias kwamen we er pas achter. Toen pas hebben we de formulieren ingevuld. Waren we eerder geweest, dan hadden we aanspraak kunnen maken op in totaal tachtigduizend euro", vertelt Reitse.

Het rekenvoorbeeld op ZULF (Foto: RTV Oost)

Geen rocket-science

Op zijn site ZULF geeft Reitse tips aan ouders met een ongeneeslijk ziek kind om aanspraak te maken op vergoedingen. Op de site geeft hij rekenvoorbeelden en verwijst hij ouders naar de goede instanties.

Hij vertelt: "Het is geen rocket-science. Het is gewoon netjes invullen, aanvragen en wachten tot er een akkoord op is. Dan kan je je volledig richten op je zieke kind, zonder je zorgen te maken over financiën."