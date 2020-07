Wat vind jij: Ik steun de boerenacties nog steeds

Vrijdagmiddag reden de boeren na hun aangifte door naar Holten en Wilp, waar zij in de spits de A1 blokkeerden. Zaterdag was het distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle aan de beurt; ruim een uur lang konden tientallen vrachtwagens er niet laden en lossen. Die nacht trok een colonne trekkers toeterend door de binnenstad van Deventer.

"De maat is vol", stellen de actievoerders, die in het nieuwe strenge veevoerbeleid het zoveelste bewijs zien dat de minister uit is op het kapotmaken van de boeren. Een standpunt dat vanaf de eerste boerenacties in oktober vorig jaar landelijk op brede steun kon rekenen.

Maar de acties van dit weekend, gebruikt om dit juist standpunt kracht bij te zetten, lijken ten koste te gaan van die breedgedragen sympathie. Niet alleen op social media klinken steeds meer morrende geluiden, ook CDA-Kamerlid én boer Maurice von Martels waarschuwt de boeren dat ze niet te ver moeten gaan: "Dit gaat zich tegen de sector keren. Op een gegeven moment is de goodwill verspeeld. Het gaat dikwijls te ver en de sector moet oppassen dat er geen grenzen worden overschreden."

