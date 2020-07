Go Ahead Eagles maakt werk van transfervrije Bas Kuipers

Go Ahead Eagles is dicht bij een akkoord met de 25-jarige Bas Kuipers. De linkervleugelverdediger die vorig jaar voor NEC speelde, tekent vermoedelijk al begin komende week een contract in de Adelaarshorst.

Bas Kuipers moet in Deventer de vacature gaan invullen van de vertrokken Elso Brito voor wie geen plek meer was in de plannen van trainer Kees van Wonderen. Hij is het neefje van ruimtevaarder Andre Kuipers.

De carrière van de geboren Amsterdammer begon bij Ajax, maar het eerste elftal haalde hij op enkele oefenwedstrijden na nooit. De meeste wedstrijden speelde hij bij Excelsior waar hij tussen 2014 en 2017 drie seizoenen lang een vaste waarde was in de verdediging van de ploeg die toen nog in de eredivisie speelde. Daarna kende Kuipers mindere tijden bij ADO Den Haag en het Roemeense Vitorul. In drie seizoenen kwam hij slechts tot zestien duels. Vorig jaar keerde hij terug in Nederland bij NEC waar hij een basisplaats had. Bij de ploeg uit Nijmegen was hij transfervrij nadat hij geen nieuw contract kreeg.