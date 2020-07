Overvaller bejaarde broers Wijhe opnieuw verdacht van extreem gewelddadige beroving

Hij werd tot zeven jaar celstraf veroordeeld voor een zeer gewelddadige overval op twee hoogbejaarde broers in Wijhe. "Maar dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden om weer de fout in te gaan." Dat zegt het OM over een man uit Apeldoorn die samen met twee anderen wordt verdacht van een ontvoering in het criminele milieu in Hengelo. Het is een gijzelingsactie die niet zou misstaan in een maffiaserie.

"Hij liep nog in zijn proeftijd voor de overval in Wijhe", zegt de officier van justitie over de Apeldoorner. "Maar toch vond hij het blijkbaar nodig om weer de fout in de gaan." Begin dit jaar is hij samen met twee plaatsgenoten afgereisd naar Hengelo. "Waarom ze dat hebben gedaan, blijft onduidelijk, maar ze hebben in een overtalsituatie de Hengeloër mishandeld, gegijzeld en beroofd."

Hardhandig

De ontvoering ging er allerminst zachtjes aan toe, als we het slachtoffer en de getuigen moeten geloven. De Hengeloër werd naar eigen zeggen middenin de nacht voor zijn huis aan de Van Schendelstraat opgewacht door de drie verdachten. Hij werd compleet afgetuigd, geslagen, geschopt en met zijn hoofd tegen het busje van één van de verdachten geslagen. Buurtgenoten die wakker waren geworden, alarmeerden de politie.

"Toen ben ik opgetild en in het busje van de drie gegooid" zegt het slachtoffer. In dat busje gaat de mishandeling naar eigen zegen nog even door. "Ik moest mijn jas, geld, telefoon en Rolex afgeven." Daarna is hij uit het busje gezet.

Schoen

De politie ziet het busje en houdt de verdachten aan. In de bus liggen de jas van het slachtoffer en geld. Even verderop ziet de politie het slachtoffer lopen, hij is in paniek en heeft maar één schoen aan. De andere schoen wordt gevonden voor het huis van de man. Waarschijnlijk is hij de schoen verloren in de worsteling.

Cel

Het OM wil de strafexpeditie fors bestraft zien en eist dat twee van de verdachten een jaar de cel in gaan. De verdachte die al eerder is veroordeeld voor de gewelddadige overval in 2014 op de bejaarde broers in Wijhe moet anderhalf jaar de cel in, vindt het OM. Ook wil justitie dat hij nog ruim twee jaar terug naar de gevangenis gaat om zijn straf voor de Wijhese overval uit te zitten.

Tikken

De verdachten zelf zeggen dat het slachtoffer begon met ruzie zoeken en duwen. "Toen heb ik hem wel wat tikken verkocht", zegt één van de verdachten. "Maar omdat de hele buurt mee zat te kijken, heeft de Hengeloër zelf voorgesteld om het gesprek voort te zetten in het busje."

Pokerschuld

Zij zeggen dat het slachtoffer dus vrijwillig in de bus is gestapt. "Maar hij was helemaal lijp en para man, terwijl wij hem helemaal niks wilden doen." De verdachten wilden naar eigen zegen een betalingsregeling treffen voor een pokerschuld die ze hadden bij de Hengeloër. "We moesten hem nog 450 euro betalen." Waarom het slachtoffer dan boos op hen zou zijn en waar die pokerschuld precies was ontstaan, daarop bleven ze het antwoord schuldig.

De rechtbank velt over twee weken vonnis.