Vrijspraak voor militair uit Olst die zou hebben laten schieten met militairen op de baan

Een 35-jarige militair uit Olst die een dienstbevel zou hebben genegeerd en daarmee een infanteriegevechtsvoertuig zou hebben laten schieten op een baan waar nog militairen aanwezig waren, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een werkstraf van veertig uur onvoorwaardelijk, maar volgens de rechter is niet bewezen dat het dienstbevel bij de militair aangekomen is.

De militair, luitenant, heeft de sergeant-majoor niet doorgegeven dat er nog militairen op de schietbaan liepen, waardoor een CV90 een schot kon afvuren op diezelfde baan. De militairen kwamen met de schrik vrij.

Hindernissen opruimen

Het incident vond plaats op 22 maart 2018, op een oefenterrein in Bergen (Duitsland). De militair uit Olst had de taak om de schietinstructeur door te geven zodra zijn peloton compleet was. Hij zou dit gedaan hebben terwijl de drie militairen, die toegevoegd werden aan het peloton, nog op de baan liepen. "Levensgevaarlijk", volgens de officier van justitie.

Zij waren met toestemming van de verdachte militair hindernissen op het terrein aan het opruimen. Het schot kwam uiteindelijk op zo'n 75 meter van een militair op het doel terecht. De drie militairen zochten vervolgens dekking, maar een tweede schot volgde niet.

Wat is een CV90? Combat Vehicle 90 is het infanteriegevechtsvoertuig van de landmacht. De CV90 kan infanteristen van en naar het front brengen en zelf actief deelnemen aan het gevecht. Het voertuig beschikt hiervoor over een 35 mm-snelvuurkanon en zware bepantsering. Het kan zeven volledig bepakte militairen meenemen. (Bron: Defensie.nl)

'Toestemming via radio'

Volgens de verdachte militair kreeg hij via de schietinstructeur het bericht dat er een 'afscheidsschot' gelost zou worden en dat hij een militair met zijn CV90 mocht positioneren, terwijl er al militairen aan het opruimen waren.

De voorzitter van de rechtbank vraagt zich af of dat klopt. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte militair te horen heeft gekregen dat dit pas kon zodra zijn peloton compleet was. De verdachte militair zegt dit niet gehoord te hebben en dat er op dat moment geen aanleiding was om de schietinstructeur in te lichten dat er militairen op de baan waren.

"Ik ben niet degene die gemeld heeft dat iedereen terug was, dus iemand anders moet doorgegeven hebben dat de baan vrij was", verklaart de verdachte. "Ik heb wel toestemming gegeven dat de drie militairen mochten opruimen, omdat ik geen contact kreeg met de baancommandant en ervan uitging dat de schietoefening klaar was omdat de schietinstructeur vertrokken was."

'Verdachte deed lacherig'

"Ik ben vervolgens richting de baancommandant gegaan om hem door te geven dat mijn peloton compleet was en er nog drie militairen op de baan stonden om op te ruimen. Echter, nog voordat ik bij de baancommandant aankwam werd het schot al gelost."

Volgens de voorzitter van de rechtbank hebben de drie militairen die in de buurt van het schot stonden, verklaard dat ze de indruk kregen dat de verdachte vergeten was dat het schot nog gelost zou worden. Ook zou de verdachte er lacherig over hebben gedaan. "Ik heb er nooit lacherig over willen doen, ik was op dat moment volledig in de stress", verklaart de verdachte in de militaire kamer.

Emotioneel

Volgens de advocaat van de verdachte is niet de luitenant, maar de baancommandant verantwoordelijk voor dit incident. "Hij is eindverantwoordelijk voor de veiligheid, niet mijn cliënt."

"Ik heb steeds moeilijker kunnen functioneren door de zaak die nu meer dan twee jaar loopt. Door deze vervolging werd ik op het werk meerdere malen geconfronteerd met de mening van collega's die er niet bij waren. Ook thuis heeft dit flink gevolgen. Ik heb een kort lontje gekregen en ik ben altijd moe", vertelt de verdachte huilend. "Ik heb zelfs professionele hulp moeten inschakelen om hiermee om te gaan."

Uitspraak

De uitspraak werd direct vandaag gedaan, op verzoek van de verdachte. Hij wilde dit omdat hij over twee weken op missie gaat en dit alleen kon bij vrijspraak. De officier van justitie heeft twee weken om in beroep te gaan tegen de vrijspraak.