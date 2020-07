Directeur Keolis erkent fouten aanbesteding, maar wil kans om fouten te herstellen

Directeur Frank Janssen van Keolis erkent dat er fouten zijn gemaakt in de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht. "Maar we willen ook de kans krijgen om te herstellen. Ik hoop dat we die krijgen", zegt hij tegen OV-Magazine. Morgen besluit het provinciebestuur van Overijssel of Keolis de concessie 'IJssel-Vecht' mag houden.

In het interview met het OV-Magazine neemt Janssen de vlucht naar voren door te laten zien dat Keolis aan 'self-cleaning' doet. Hij is transparant over de gemaakte fouten en maakt schoon schip binnen de eigen organisatie.

Fraude bij Keolis Keolis heeft bij de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek gefraudeerd. Dat bleek na onderzoek van Follow The Money, dat eind mei naar buiten kwam. De fraude zit 'm in onderdelen van het contract met Chinese busproducenten. In deze geheime documenten staat dat er geen boetes volgen als de producenten te laat leveren. Ondertussen werd industrieconcern VDL gepasseerd door Keolis, omdat VDL hun bussen niet op tijd zouden kunnen leveren. Opmerkelijk, omdat de garanties die de Chinese bouwers wél geven, worden ondermijnd door de passage in het contract.



Keolis won vervolgens de aanbesteding voor busvervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Alleen door transparant te zijn hoopt hij dat de 'onregelmatigheden' Keolis worden vergeven. En dat Keolis de concessie, die 900 miljoen omzet oplevert over tien jaar tijd, kan behouden. "Dat kan ook niet anders, anders leg je je hoofd in je eigen schoot. We vertrouwen erop dat we onze fouten mogen herstellen en vanaf 13 december mogen rijden", zegt Janssen.

Morgen komt daar meer duidelijkheid over. Dan beslist het provinciebestuur of Keolis de aanbesteding houdt. Als dat wel het geval is, gaat de nieuwe concessie op 13 december in. Als het provinciebestuur de concessie tegenhoudt, dan komt er een nieuwe aanbesteding.

De 'Chinese bussen' zijn onderweg

Janssen laat nog maar eens weten dat de bussen van BYD niet gevrijwaard waren van een te late levering. "Dat dat werd gesuggereerd was grote onzin. BYD kan de bussen gewoon op tijd leveren, de eerste bussen zijn al per boot vanuit China naar Nederland onderweg. Alleen die verklaring had er natuurlijk niet mogen zijn."

Volgens Janssen worden er bij Keolis nu structurele veranderingen op het gebied van 'compliance en risicomanagement' doorgevoerd met het 'Verbeterplan Integriteit'.