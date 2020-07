Gelders klooster waar 'sektemeisje' Hannelore verbleef staat te koop

Als jong Vriezenveens meisje werd Hannelore opgenomen in de Gelderse sekte Gemeente Gods in Velddriel. Sekteleider Sipke Vrieswijk zwaaide samen met zijn minnares Aagje de scepter.

De Tubbergse agent Peter Withag bevrijdde haar uiteindelijk, na een tijd waarin ze werd misbruikt door Vrieswijk.

RTV Oost en Omroep Gelderland maakten begin dit jaar een documentaire over haar:

Naar binnen

Hannelore wilde graag nog eens binnenkijken. Haar oude kamertje terugzien. De kapel waar zoveel samenkomsten waren geweest. De vrouw die er woonde, was onverbiddelijk. 'Nee, niet binnenkijken.'

Hoe het er nu uitziet wordt nu duidelijk op huizensite Funda. Schrijver Frank Krake, die een boek over Hannelore schreef, kreeg gisteren een tip: het klooster staat te koop en er staan foto's bij. De 91 foto's en een filmpje geven een goed beeld van het huis.

Het klooster van de voormalige sekte in Velddriel (Foto: Omroep Gelderland)

Op Funda staan allemaal foto's van het klooster dat al een aantal jaren in gebruik is als particulier woonhuis. Hannelore bekeek ze meteen. "Ik werd er een beetje weemoedig van, want het is niet meer zo zoals ik het me herinner, maar ik herken wel veel. De kapel, kleine kastdeurtjes, de zwart-witte marmeren vloer die ik zoveel heb moeten boenen."

Herinneringen

Op de huizensite wordt de rijke geschiedenis van het gebouw beschreven dat in 1850 werd gebouwd als villa. In 1905 gingen de Zusters van de Liefde er wonen en maakten er een klooster van. Veel mensen uit het dorp hebben goede herinneringen aan de nonnen. De herinneringen worden onaangenamer als begin jaren tachtig de sekte Gemeente Gods zijn intrek er in neemt. Dan gaan ook de ouders van Hannelore er wonen met hun dochters.

"Ik heb een jaar lang hemel en aarde bewogen om er eens binnen te mogen, maar het is nooit gelukt", vertelt schrijver Frank Krake.

Sipke Vrieswijk met enkele kinderen in het klooster, rechts Hannelore (Foto: Frank Krake)

Hoewel het klooster onherkenbaar is veranderd in een luxe ingericht woonhuis zou Hannelore toch heel graag eens binnenkijken. "Misschien omdat ik nooit afscheid heb kunnen nemen. Ik werd hals over kop meegenomen naar het buitenland door Vrieswijk. Het zou fijn zijn om nu, nu het goed met me gaat, in een gezonde situatie het klooster nog eens te zien en het op een goede manier af te sluiten."

Ze hoopt dat de nieuwe eigenaar daar voor open staat.