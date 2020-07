Afgestudeerde trainees schrijven boek over Twents ondernemerschap

"Veel mensen gaan na hun afstuderen naar het westen om daar een onderneming te starten, want daar gebeurt het denken ze dan. Maar wij willen hiermee het tegendeel bewijzen, want hier gebeurt ook heel veel moois en dat mogen mensen best weten", legt mede-auteur Maron Nijhof uit.

Masterclass

Het idee vloeide voort uit een masterclass die de trainees kregen. Daarbij moesten ze Twentse ondernemers interviewen. Maar dat beviel dusdanig dat er nu een boek op tafel ligt.

Allerlei soorten ondernemers komen daarbij aan bod, van grote bedrijven als Kees Smit tot aan starters. "We hebben aan hen gevraagd hoe ze hun bedrijf zijn gestart bijvoorbeeld. Maar ook welke valkuilen ze tegenkwamen", vertelt Willemijn de Hoop.

Het boek (Foto: RTV Oost)

Inspirerende voorbeelden

"Vooral de tips dat het oké is om fouten te maken inspireerden me", vult Nijhof aan. "Klinkt cliché, maar het is wel zo. Als je net start wil je alles goed doen maar dat is echt niet nodig. Daar zijn we tijdens het maken van dit boek ook allemaal achtergekomen."

Een exemplaar van het boek overhandigden de twee vandaag aan gedeputeerde Eddy van Hijum. "Het is natuurlijk ontzettend mooi dat jonge mensen met ondernemerschap bezig zijn. Als ook jonge mensen inspirerende voorbeelden verzamelen en daarmee Twente en Overijssel op de kaart zetten, kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen."

Het boek is onder meer te koop via hun eigen site.