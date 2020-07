CDA-leden opnieuw naar de stembus: wat doet lijsttrekkerskandidaat Omtzigt met de extra tijd?

Het was gisteren groot in het nieuws: het stemsysteem van het CDA. Een ethische hacker bewees dat de stemwijze manipulatief is, vanwege een gebrekkige beveiliging. Daarop besloot het partijbestuur om de leden opnieuw te laten stemmen voor een nieuwe lijsttrekker. Biedt dat lijsttrekkerskandidaat Pieter Omtzigt extra spanning of grijpt hij de kans aan om langer campagne te voeren?

Volgens Omtzigt, een van de drie lijsttrekkerskandidaten, is dat een goed besluit geweest. Hij geeft toe dat de situatie wat knullig is. "Maar als je niet zeker weet of het stemsysteem veilig is, kun je het beter over doen", zegt de Enschedeër.

Opnieuw stemmen

Vanochtend zijn de stembussen opnieuw geopend en dat geeft de kandidaten twee dagen extra om campagne te voeren. "Gisteravond zat ik in Op1 en zat ik in een video bij Beau. Vandaag zijn er wat opnames en ben ik druk aan het mailen, bellen en appen."

Het werk gaat dus gewoon door, maar toch is er iets anders: Omtzigt is nu thuis, in Enschede. "Het is wel lekker om eens thuis te zijn, na een paar dagen Den Haag. Ergens is de omgeving hier een stuk rustiger, dus het bevalt me heerlijk om thuis te zijn in Twente. Ik zit hier ook gewoon mijn werk te doen, maar wel bij mij gezin."

Thuis in Twente

En die rustgevende omgeving biedt uiteraard ruimte voor het Kamerlid om zijn kansen te overdenken. Verschillende onderzoeken hebben verschillende uitkomsten. Zo zou De Jonge een stemmentrekker onder niet-CDA'ers zijn, maar uit een ander onderzoek blijkt dat juist Omtzigt dat zou zijn. Verwarring alom.

"Het is lastig om te weten hoe je er zelf voorstaat", aldus de CDA'er. "Ik heb altijd vertrouwen in de leden, ook als ze mij niet kiezen. Dat is het mooie aan democratie. Anders had ik maar lid moeten worden van de Noord-Koreaanse Communistische Partij, dan weet je de uitslag van tevoren al", zegt hij met een knipoog.

Wat nu?

Verdergaan met zijn campagne, dieper in de toeslagenfraude duiken en debatten over de Europese top en het pensioenakkoord voorbereiden. Dat is wat 'de pitbull van de Kamer', zoals zijn bijnaam luidt, de komende dagen in zijn werkkamer doet. "Daarna is de politiek iets rustiger vanwege het reces, maar toevallig nooit in mijn onderwerpen", grapt Omtzigt.

Zaterdagmiddag om vijf uur wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt.