Het is D-day voor Keolis uit Deventer

Mag Keolis de gewraakte concessie voor het openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht houden of wordt deze ingetrokken? Vandaag is het laatste woord aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Onlangs bleek dat Keolis had gesjoemeld in de aanbesteding die eind vorig jaar werd gewonnen.

Er staat enorm veel op het spel voor Keolis met de uitspraak in de 'sjoemel'-concessie. De omzetwaarde van tien jaar busvervoer in de regio IJssel-Vecht, grofweg tussen Zwolle, Apeldoorn en Lelystad, is zo'n 900 miljoen euro. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Deventer, heeft al honderden bussen besteld waarvan de eersten nu onderweg zijn vanuit China.

De verboden side-letters

In mei kwamen de 'onregelmatigheden', zoals Keolis ze zelf noemt, naar buiten. Er was sprake van side-letters (Keolis noemt ze verzachtend 'verklaringen') met onder meer de Nederlandse truckbouwer Ginaf. Een ervan ging over de 'vrijwaring van levering', de ander over 'circulariteit' van de gebruikte accu's in de nog te bouwen bussen.

Dit soort afspraken maken is verboden. Verschillende deskundigen op het gebied van aanbestedingsrecht waren duidelijk in hun mening: Keolis had gefraudeerd en de provincie zou de concessie moeten intrekken.

De 'schoonmaak' in het bedrijf

Maar er waren ook andere geluiden. Als Keolis zou laten zien dat het bedrijf het probleem goed oplost en zou doen aan self-cleaning, zou Keolis de concessie kunnen houden.

Intussen zijn de betrokken medewerkers op straat gezet, is er een verbeterplan opgesteld en zegt Keolis transparant te zijn over wat er is gebeurd.

Nieuwe concessie duurt lang en wellicht duurder

Het provinciebestuur staat voor een ingewikkeld besluit. De concessie intrekken zou enorme gevolgen hebben, want deze begint al op 13 december dit jaar. Een nieuwe aanbesteding kost veel meer tijd, daarom zouden huidige aanbieders langer moeten rijden.

En wellicht zouden de drie betrokken provincies, Overijssel, Gelderland en Flevoland, meer geld kwijt zijn aan een nieuwe concessie: de bussen zitten immers minder vol door de coronacrisis.

Concurrenten Keolis mogelijk in beroep

De concessie bij Keolis laten zou de meest simpele oplossing zijn. Het vervoer is dan vanaf 13 december gegarandeerd. Een gevolg zou wel kunnen zijn dat andere de OV-bedrijven die meedongen naar de concessie, Arriva, Connexxion en EBS, in beroep zouden kunnen gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Keolis is hoofdpijndossier Boerman

Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman zal blij zijn als het dossier gesloten wordt. Eerder speelde al de 'Bert Boerman Boemel', een trein van Keolis waarop Boerman zijn naam kreeg, en was er veel politiek rumoer over het feit dat Keolis bussen bij de Chinese bussenfabrikant BYD had besteld. Vooral het Nederlandse VDL was daar ontstemd over, omdat ook dat bedrijf elektrische bussen maakt.

Maar welk besluit Boerman vandaag ook neemt, het dossier zal hem nog een tijd achtervolgen.