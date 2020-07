Pedofielenhandboek: stichting Strijd tegen Misbruik doet aangifte bij Duitse justitie

De stichting Strijd tegen Misbruik heeft bij de Duitse justitie aangifte gedaan naar aanleiding van een omstreden pedofielenhandboek dat op internet circuleert. Daarmee wil de stichting een verbod op het digitale boek afdwingen. In dit handboek krijgen pedoseksuelen adviezen hoe ze nieuwe slachtoffers kunnen maken, maar ook staan er tips in hoe ze uit handen van politie kunnen blijven; onder meer hoe ze dna-sporen kunnen wissen.

Voorzitter van de stichting Strijd tegen Misbruik is de Nederlander Marcel Jeninga. Zijn dochter werd ooit op 3-jarige leeftijd slachtoffer in de spraakmakende zedenzaak rond Geert B. uit Glanerbrug.



Behalve dat Geert B. werd veroordeeld omdat hij als buurman het dochtertje van de Jeninga's had misbruikt, kreeg hij ook vijftien jaar en tbs voor de lustmoord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

Missie

Jeninga en zijn vrouw zijn intussen verhuisd naar Duitsland, maar hebben er met hun stichting een missie van gemaakt om strijd te voeren tegen kindermisbruik.

Eerder al deden ze dat met succes in Nederland. Zo wist justitie, naar aanleiding van de strafzaak rond Geert B., na jarenlange strijd een verbod op de pedofielenvereniging Martijn af te dwingen.

Verbod in Nederland

Maar ook voerde Jeninga met succes actie tegen het beruchte pedofielenhandboek.



Nadat deze bijna duizend pagina's tellende handleiding op internet was opgedoken, deed Jeninga in Nederland aangifte. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vervolgens eerder dit jaar voor een verbod op het pedo-handboek. Het is nu aan minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) om met een wetsvoorstel te komen.

Aangifte in Duitsland

Jeninga heeft met zijn stichting een volgende zet gedaan en nu ook bij de Duitse justitie aangifte gedaan tegen het pedofielenhandboek. Behalve dat de Duitse media zich intussen ook op deze bizarre handleiding hebben gestort, hebben Duitse politici er hun afschuw over uitgesproken.

Jeninga hoopt met zijn aangifte te bereiken dat er nu ook in Duitsland een verbod op het pedo-handboek komt. "En ik blijf me hier net zolang voor inzetten als nodig is. Dat de Duitse media er aandacht aan besteden en de politiek zich begint te roeren, is in ieder geval een belangrijke eerste stap in de goede richting."