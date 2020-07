Vrije Tukkers protesteren bij RTV Oost tegen coronawet en 'eenzijdige media'

De actiegroep Vrije Tukkers heeft op de 'Dag van Media-alarm' diverse regionale en lokale mediabedrijven bezocht. Bij dagblad Tubantia in Enschede legden de actievoerders bloemen en bij RTV Oost gingen ze in gesprek met hoofdredacteur Henk Jan Karsten. De groep mannen en vrouwen voert actie tegen 'het ontbreken van eerlijke en kritische journalistiek', naar aanleiding van het huidige coronabeleid.

De actiegroep is ervan overtuigd dat de reguliere media zich laten meeslepen door de overheid en daardoor niet de waarheid over de coronamaatregelen belichten.

De Vrije Tukkers waren niet de enigen die hiertegen protesteerden: door leden van de actiegroep Viruswaanzin, waaraan Vrije Tukkers gelieerd is, werd vandaag ook geprotesteerd op het Mediapark in Hilversum en bij de redacties van De Volkskrant in Amsterdam en het Algemeen Dagblad in Rotterdam.

Ernstige zorgen

"Wij maken ons ernstige zorgen over wat er nu aan de hand is", legt Nathalie Boetzkes van de Vrije Tukkers uit. "De invoering van de noodwet gaat ons veel te snel. Als niemand was opgestaan om ertegen te protesteren, was de noodwet 1 juli ingegaan, met alle gevolgen van dien."

"De gevolgen die de noodwet en de coronamaatregelen hebben, gaan veel verder dan de maatregelen zelf. We zijn straks geen vrije burgers meer."

'Gedreven door geld en macht'

Ze wantrouwt daarnaast de snelheid waarmee er nu een vaccin tegen het coronavirus op de markt wordt gebracht. "Normaal gesproken is daar vijf à tien jaar voor nodig, of nog langer. En nu is het er al binnen een jaar?"

Boetzkes hekelt instanties als het RIVM en het Outbreak Management Team. "Die worden, net als de grote farmaceutische bedrijven, gedreven door geld en macht. Ze zijn er helemaal niet op uit om ons beter te maken." Op de vraag hoe ze haar standpunt uitlegt aan mensen die ernstig zijn getroffen door het coronavirus of daar geliefden aan zijn verloren, antwoordt ze: "We moeten gewoon ons gezonde verstand gebruiken."

'Bang gemaakt'

Ook de reguliere media spelen in die waanzin een rol, vindt ze. "De situatie rondom corona wordt te eenzijdig belicht. We worden bang gemaakt."

Daarom staan de actievoerders vandaag bij verschillende redacties op de stoep, om de 'vrije pers' wakker te schudden. Er werd opgeroepen om tijdens het luchtalarm dat vanmiddag om 12 uur klonk, in stilte met de hand voor de mond op anderhalve meter te gaan staan. 'Ga in vrede, nadat je een bloemetje en kaartje achterlaat ter nagedachtenis aan de Vrije Pers.'