‘Voor mekaar’ met RTV Oost

We willen allemaal iets goeds doen voor de wereld om ons heen, maar vaak weten we niet waar we moeten beginnen. In ‘Voor mekaar’ volgen we projecten van Overijsselaars die de handen uit de mouwen steken. Onderling hebben ze weinig met elkaar gemeen, maar allemaal hebben ze een even grote passie en gedrevenheid om hun eigen omgeving, hoe klein soms ook, een beetje beter te maken. ‘Voor mekaar’ zie je vanaf dinsdag 14 juli om 17.45 uur bij TV Oost.

In een serie van vijf afleveringen worden personen gevolgd die kartrekkers zijn van deze initiatieven. Opgezet vanuit een behoefte om de wereld een beetje beter te maken.



Aflevering 1: Landgoed Algoed

In de eerste aflevering volgen we bestuursleden Angelien Hoppen en Jeroen Kumeling die beiden op het landgoed Algoed in Twente wonen. Hoewel het nu stil ligt vanwege corona, zijn er normaal gesproken vele activiteiten op het grote erf. Het volgende project is de verbouwing van een schuur tot een eigen personeelsruimte.

Stimuland

De projecten komen voort uit een samenwerking van stichting Stimuland, die maatschappelijke initiatieven in Overijssel ondersteunt en subsidieert. De projecten in deze serie zijn ontstaan uit het 4D-project (durven, delen, denken en doen). Uitgangspunt is om mensen concreet te helpen bij hun lokale initiatief, zodat de handen direct uit de mouwen kunnen en het idee niet op de plank blijft liggen. Manon Hessels en Marcus Siebes brengen vanuit Stimuland deze verhalen in beeld.

‘Voor mekaar’ zie je dinsdag 14 juli om 17.40 uur op TV Oost. De uitzending wordt elk uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist