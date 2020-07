Begrafenis met militaire eer voor overleden KNIL-veteraan Abe Paliama (95)

In zijn woonplaats Wierden is zondag de 95-jarige KNIL-veteraan Abe Paliama overleden. Donderdag wordt hij met militaire eer naast zijn vrouw begraven.

De hoogbejaarde veteraan was twee jaar geleden met een collega KNIL-veteraan eregast op veteranendag in Den Haag. Hij had toen een ontmoeting met de koning en werd geëerd door minister-president Rutte.

Veteranenstatus voor KNIL-militairen

Paliama was een van de eerste KNIL-veteranen in Overijssel voor wie de stichting Maluku4Maluku in 2015 met succes de veteranenstatus aanvroeg. Daarna volgde de strijd om achterstallig loon en het veteranenpensioen. Volgens Leo Reawaruw van de stichting zijn de onderhandelingen hierover in de laatste fase. "Jammer dat hij dit niet meer mee mag maken".

Uitvaart met militaire eer

De uitvaart van de Molukse Nederlander is op donderdag 9 juli. Deze zal worden bijgewoond door kolonel Ludy de Vos, directeur van het Veteranen Instituut in Doorn. De Vos eerde hem op 10 november 2018 met het ereteken voor rust en orde als dank voor zijn inzet tijdens de politionele acties in de jaren veertig.

Paliama was zo verguld met de uitreiking, dat hij hiervoor een reeds geboekte reis naar Kuala Lumpur liet schieten. Het was een van de dertien medailles die de legerleiding alsnog uitreikte aan hoogbejaarde KNIL-militairen, toen hen eenmaal de status van veteraan was verleend.

Verder hebben ook de vorige Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Hans van Griensven, en generaal majoor Leen Noordzij hun aanwezigheid bij de uitvaart aangekondigd. Noordzij is voorzitter van de Vomi, de Vereniging van Oud-Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers.

Motoren en taptoe-signaal

Een delegatie van de Koninklijke Marechaussee en een groep van ongeveer vijftien jonge veteranen zal de stoet op de motor vanaf de kerk begeleiden naar de begraafplaats. Er zal volgens Moluks gebruik een tussenstop worden gemaakt bij het woonhuis van Paliama. Op de begraafplaats zal een militair het taptoe-signaal blazen.

Aangemerkt als bijzonder graf

Paliama zal naast zijn vrouw worden begraven. De gemeente Wierden zal het graf van de Paliama's vermoedelijk binnenkort op een lijst plaatsen van bijzondere graven, waarvoor geen grafrecht meer hoeft te worden betaald.