Ron Jans geniet bij eerste training FC Twente: "Gretigheid, hoog tempo, ik vond het heel mooi"

"Als je maanden lang niet hebt mogen trainen, nieuwe club, nieuwe spelers, ik heb genoten, aldus een opgetogen Jans na de training. "Gretigheid, hoog tempo, ik vond het heel mooi. Ik was ook heel benieuwd. Niet alleen naar de nieuwe jongens. Het is maar één training, maar je had al heel veel individuele details, kwaliteiten, verbeterpuntjes. Dat haal je er gewoon al uit. En dat zie je veel meer als je met mensen traint, dan dat je het alleen maar op een beeld ziet, of verhalen hoort van iemand anders."

Mooiste wat er is

De jongelingen mogen zich bewijzen aan Jans: "Ik kijk alleen maar naar vandaag en morgen. Bij een club hoort een opleiding. En een opleiding betekent dat je aandacht en kansen moet geven aan je jeugd. Ik heb al die jongens gesproken, de meeste zitten vanaf hun twaalfde al hier, soms zelfs nog langer. En als die dan in het eerste elftal komen, dat is er mooiste wat er is."

Brama

Naast de vele jonkies was ook Wout Brama present. De middenvelder tekende een nieuw contract van een jaar. Jans wilde hem dan ook graag behouden. De twee werkten eerder samen bij PEC Zwolle: "Ik ken Wout natuurlijk heel goed. Daar ben ik gewoon heel blij mee, dat je gewoon een ervaren speler hebt. We hebben aangegeven als club en ook als trainersstaf dat we graag door willen. Dan moet er onderhandeld worden en dat duurde toch twee dagen langer dan ik had gehoopt, maar gisteravond belde Wout mij en het is klaar, hij is speler."

Brama tijdens de eerste training (foto: Orange Pictures)

Zoveel namen

Twente wil nog minimaal tien nieuwe spelers halen, maar Jans wil niet op namen in gaan: "Ik lees zoveel namen over FC Twente en soms klopt het wel dat we bijvoorbeeld interesse hebben in een speler, dat we hem kennen. Anderen klopt helemaal niets van. Als spelers hier zijn wil ik best wat over ze vertellen, hoewel ze dat het beste zelf kunnen doen, maar als ze er niet zijn heb je aan mij helemaal niets. Want het heeft helemaal geen zin om op namen in te gaan als trainer, vind ik."