Joël Drommel: "Ik begrijp dat Twente me wil houden, maar als er iets moois komt, waarom niet?"

"Ik heb nog een contract van een jaar bij Twente. Ik hoor dat de club me graag wil houden, dat begrijp ik. Maar als er iets moois komt en mijn gevoel gaat daar naar uit, waarom niet denk ik dan. Ik heb hier zes jaar gezeten. Dit wordt mijn zevende seizoen. Ik heb altijd met heel veel trots hier gespeeld en nog steeds. Dus we gaan zien wat de tijd brengt", aldus de nuchtere keeper.

Stabiele keeper

Het kan ook zomaar zijn dat hij bij Twente blijft: "Ik denk dat ik me in de laatste twee jaar wel heb ontwikkeld. Een stabiele keeper ben geworden. Het zou mooi zijn als ik een stap zou maken, maar als Twente me wil houden en er komt een goed team. Dan gaan we het zien. Ik ben rustig en mijn prioriteit is gewoon trainen, teamtraining in de benen krijgen, partijen, wedstrijden. Dat is natuurlijk ook allemaal lang geleden. En dan gaan we wel zien wat de tijd brengt."