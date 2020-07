Wereldreizigers maken de grote oversteek: 'Al met al epische tocht van 42 dagen'

Het is ze gelukt! 'De Zouteriken' zijn erin geslaagd de Grote Oceaan over te steken. Een vierduizend mijl lange tocht boordevol tegenstellingen: van windstiltes tot stormen met torenhoge golven. "Het was al met al een epische tocht van 42 dagen", zegt de oud-Hellendoornse Mariska Woertman.

Een kleine twee jaar zijn Mariska, echtgenoot Tjaart en hun kinderen Linde (13) en Berber (4) nu met hun zeilschip 'De Zouterik' onderweg voor hun wereldreis. Nadat ze door corona wekenlang vast zaten voor de kust van Panama, wachtte nog eens de zeven weken lange oversteek van de Grote Oceaan.

'Bijzondere tijd'

Het was echt afzien, volgens Mariska. "Een tocht met soms lange windstiltes, maar ook stormen met hoge golven. Het was een hele bijzondere tijd ook. Nachtenlang naar de sterren kijken, vissen vangen, maar ook alledaagse dingen doen als brood bakken en yoghurt maken."

Rustiger vaarwater

Maar ze liggen nu voor de kust in Frans Polynesië in rustiger vaarwater. "We hebben toestemming om het anker uit te gooien. Alleen weten we nog niet hoe het verder gaat. Officieel moeten we eerst veertien dagen in quarantaine. Maar goed, na 66 dagen in afzondering voor de Panamese kust en 42 dagen op zee, draaien we voor die twee weken onze hand ook niet meer om. Al hebben we van vrienden begrepen dat ze het niet zo heel strikt nemen en dat we waarschijnlijk na een paar dagen al wel aan land mogen."

Ruim honderd dagen op boot

Dat belooft een vreemde gewaarwording te worden. "Het is de vraag of we überhaupt nog wel kunnen lopen. Of onze benen het nog wel doen, haha. Maar we kijken er naar uit om weer onder de mensen te zijn, een ijsje te eten, op een terrasje zitten, een berg beklimmen. Je kan je er geen voorstelling van maken hoe het is om 108 dagen op een boot te zitten."

Op het eiland Nuku Hiva waar 'De Zouteriken' aan wal gaan, kennen ze corona alleen van de verhalen. Een besmetting heeft er zich nog niet voorgedaan. Al houden de autoriteiten en de lokale bevolking wel hun hart vast als Frans Polynesië medio juli officieel weer open gaat: "En de stroom toeristen weer op gang komt."

Volgende corona-hindernis

Het is nog onduidelijk wat De Zouteriken nu gaan doen. Vooral omdat de volgende corona-hindernis alweer is opgedoken. "Iedereen vraagt alweer naar onze vervolgplannen. Maar die zijn eigenlijk nog niet te maken. Vooral omdat Australië en Nieuw Zeeland nog steeds op slot zitten. Eerst maar eens hier wat prachtige eilanden verkennen."

En vooral genieten van hun herwonnen vrijheid. "Al met al was het een epische tocht, maar we zijn er trots op dat we dit gezamenlijk hebben volbracht."