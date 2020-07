Brama vergeeft Boschker: "Goed gesprek gehad, je wil het verleden niet achter je aan slepen"

Tot gisteravond was nog niet duidelijk of Wout Brama vandaag op het trainingsveld van FC Twente zou staan. De middenvelder was enkele dagen in onderhandeling over een nieuwe verbintenis en die kwam er gisteravond.

"We zijn gisteravond pas laat rondgekomen. Waar ik heel blij mee ben, maar het was gisteravond laat", aldus de 33-jarige Almeloër. "Ik heb een gesprek gehad met Ron Jans en Jan Streuer, dat was heel positief van beide kanten. Ik wilde graag verder en zij wilden graag dat ik bleef. Dan moet je er nog met de club uitkomen en dat is best wel voorspoedig gegaan. Ik denk niet dat we daar langer dan een week over gedaan hebben."

Excuses Twente en Boschker

Brama was vorig seizoen vaak onderwerp van gesprek. Hij werd buiten de selectie gelaten door toenmalig trainer Gonzalo Garcia en een gesprek van de staf met supporters over Brama lekte uit. Vooral Sander Boschker liet zich daarin erg negatief uit over zijn voormalig ploeggenoot en dus gingen de twee om tafel. "We hebben daar over gesproken, zeker. Ik heb mijn zegje daarover gedaan. Dat heb ik altijd binnenskamers gedaan en dat heb ik nu ook gedaan", zegt Brama daarover.

In het persbericht dat vanochtend over zijn verlenging naar buiten kwam, werd ook gemeld dat de kou uit de lucht was. Dat kwam echter niet van Brama zijn kant: "Ik heb daar niet op aangedrongen en het is ook helemaal geen eis van mij. Twente heeft daar de excuses voor aangeboden en Sander Boschker ook en dat is voor mij ook ok."

Fris begin

"Ik vond wel dat er een gesprek moest komen met Sander en mij. Ik denk dat het heel goed is dat dat er geweest is. Omdat je nu een nieuwe start maakt, een fris begin. En dan wil je niet meer het verleden achter je aan slepen. Daar heb ik geen zin in. Ik vond het een goed gesprek en dan is het voor mij ook klaar. Het is oprecht overgekomen. Ook van Sander zelf en daar heb ik wel een goed gevoel aan overgehouden. Nu is het voor mij streep eronder, punt erachter en verder."

"Natuurlijk is er gezegd wat er is gezegd. Werd ik daar blij van? Nee, tuurlijk niet. Herken in mezelf daarin? Absoluut niet. Maar goed, het is wel gezegd. Kan ik het ooit helemaal vergeten? Ik denk het niet, maar ik heb het hem vergeven en voor mij is het dan ook prima en klaar."

Financieel inleveren

De middenvelder moest bij het tekenen van zijn contract financieel inleveren, maar vind dat niet meer dan logisch: "Ja, dat is ook normaal denk ik. Er zijn achttien mensen uitgegaan. Dan kan ik wel zeggen ik wil hetzelfde contract houden, maar dat is natuurlijk niet echt reëel. Ik sta daar zelf ook wel heel realistisch in. Ik ben 33, ik speel hier net om Twente leeg te trekken, dat is niet mijn insteek. Ik wel relatief gezien een ok contract hebben ten opzichte van de selectie en daar zijn we best wel snel uitgekomen."

Ga niet belerend doen

Tot slot spreekt Brama nog over zijn rol in de spelersgroep: "Ik ben natuurlijk één van de ervaren spelers. Je kunt wel zeggen ik ben heel belangrijk in de kleedkamer, alleen als je op het veld geen reet voorstelt dan zakt het natuurlijk meteen weg. Ik denk dat ik een speler ben die het goede voorbeeld kan geven en dat mensen daar misschien van kunnen leren. Maar ik ga echt niet hier heel belerend die jonge jongens aanspreken. Daar heb ik zelf ook een hekel aan gehad."