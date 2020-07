Sint-Clemenskerk gaat met oog voor toekomstige generaties intern op de schop

De protestantse gemeente stoot het kerkelijk centrum De Klincke dat op een steenworp afstand ligt en het naastgelegen pand Zoer, af. Dat is het principebesluit dat de kerkenraad heeft genomen. De verbouwing van de kerk staat voor 2021 op de planning. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebouw open voor de erediensten.

2800 leden

Architect Adama begeleidt de verbouwing. Gereformeerd en hervormd Steenwijk gaan sinds 2011 door één deur en fuseerden tot de Protestantse Gemeente te Steenwijk. Uiteindelijk kozen de fusiepartners voor de Grote of Sint-Clemenskerk als onderkomen voor de 2800 leden tellende kerkelijke gemeente. De oude gereformeerde kerk aan de Onnastraat werd verkocht.

Alles wat een kerkelijke gemeente nodig heeft om te kunnen functioneren, wordt binnen de muren van het oude godshuis gerealiseerd. Het gaat dan om vergaderzalen, ruimtes voor de jeugd, toiletten, een keuken, dat soort dingen. Dat kan ook, want het enorme middeleeuwse gebouw is groot genoeg.

Twee bouwlagen

"Al deze zaken worden gerealiseerd aan de noordkant van de kerk, rondom het orgel in twee bouwlagen", zegt voorzitter van de kerkenraad, Peter van der Terp. Het enige dat wél aan de buitenkant moet komen, is de entree. Nu is het glazen portaal aan de binnenkant gesitueerd. Dat moet andersom. Medewerking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is noodzakelijk.

Box-in-box

De kerkenraad wil het godshuis intern zo verbouwen dat er geen onomkeerbare zaken worden gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van het box-in-box-principe. Dat is een manier om snel en duurzaam te bouwen met behoud van de buitenkant, terwijl in de kerk 'dozen' worden gebouwd met daarin alle faciliteiten. Als een latere generatie het pand in de oude staat terug wil brengen, kan dat zonder schade. Als de dozen weg zijn, is de kerk weer zoals vroeger.

Een huis voor de stad

Daarnaast wil de kerkelijke gemeente dat de Sint-Clemenskerk een gebouw wordt voor de hele stad. Naast het kerkelijk leven moet het gebouw veel meer deel gaan uitmaken van het stadsleven. Boekenmarkten, uitvoeringen, concerten, brocantemarkten, als het aan de kerkenraad ligt, kan het allemaal plaatsvinden in de Grote Kerk. Als de stad open is, willen wij als kerk ook open zijn", zegt Van der Terp.

Werkgroep onroerend goed

Sinds eind 2018 is een werkgroep bezig met de toekomst van het onroerend goed van de kerkelijke gemeente in Steenwijk. Daarvoor speelde de vraag ook een grote rol, maar door de belabberde financiële situatie van de kerkelijke gemeente werd het project in de ijskast gezet. Die problemen zijn opgelost. ?In het proces dat al jaren duurt, zijn alle kerkgangers maximaal meegenomen.

Oudste gebouw van Steenwijk

De Clemenskerk met de 86 meter hoge toren is het oudste gebouw van Steenwijk. Omstreeks het jaar 900 werd op deze plaats een houten kerk gebouwd, later gevolgd door verschillende Romaanse tufstenen en bakstenen vormen. In 1295 werd de kerk tot kapittelkerk verheven. De kerk werd een aantal keren vergroot. In 1409 werd het koor gebouwd, het oudste deel van de huidige kerk.