Vuurwerkramp: aangifte wegens smaad tegen onderzoeker Van Buitenen

Tegen Paul van Buitenen, de voormalig Europarlementariër die zes jaar lang uitvoerig onderzoek deed naar de Enschedese vuurwerkramp, is aangifte gedaan wegens smaad. Van Buitenen is intussen te kennen gegeven dat hij zich voor verhoor moet melden op het politiebureau van Hengelo, maar hij zegt daar niet op in te zullen gaan.

Van Buitenen laat weten dat hij vandaag door de politie is gebeld met de mededeling dat er aangifte tegen hem is gedaan wegens smaad. In de loop van volgende week moet hij zich melden op het politiebureau van Hengelo, waar hij als verdachte zal worden verhoord.

Het enige wat Van Buitenen daarover kenbaar is gemaakt, is dat zijn rapport aanleiding vormt voor de aangifte.



Doofpot

Klokkenluider Van Buitenen deed zes jaar lang onderzoek naar de achtergronden van de ramp, waarna hij in een ruim 1.500 pagina's tellend rapport tot de conclusie kwam dat de overheid van begin af aan bepaalde zaken in de doofpot heeft gestopt om het eigen falen te verdoezelen. Onder meer uit angst voor schadeclaims.

Met naam en toenaam

Op 13 mei dit jaar - exact twintig jaar na de ramp - publiceerde Van Buitenen het volledige rapport op internet. Daarin noemde hij alle betrokkenen, die volgens hem een kwalijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de ramp, met naam en toenaam. Ook in de sociale media noemde hij de namen van de hoofdrolspelers rond de vuurwerkramp.

Smaad

Naar nu blijkt hebben een of meerdere personen aangifte tegen Van Buitenen gedaan wegens smaad. Van Buitenen zegt bij de politie om opheldering te hebben gevraagd om wie het gaat en wat de reden is van de aangifte, maar daarover kreeg hij nul op het rekest. Hem werd verteld dat hij eerst moet verschijnen, voor hij meer over de achtergronden te horen krijgt.



Reden voor de Bredanaar om niet naar Twente af te reizen. "Daarom heb ik geweigerd op te komen draven. Ik wil eerst weten wat er aan de hand is en vooraf een advocaat kunnen raadplegen."

Overigens heeft Van Buitenen in aanloop naar de publicatie telkens gezegd dat hij hoopt dat aangifte van smaad en laster tegen hem zal worden gedaan. Hij hoopt dan in een rechtszaak namelijk bepaalde zaken aan de kaak te kunnen stellen.

Cynisch

Cynisch merkt Van Buitenen overigens nog wel op dat hij het "fijn vindt om te weten" dat de politie zo daadkrachtig met aangiftes omgaat. Daarbij refereert hij aan een eigen aangifte die hij oktober 2019 deed tegen de Staat der Nederlanden. "Die aangifte ligt nog steeds ter beoordeling of ze er überhaupt wel opvolging aan willen geven."

Reactie politie

De politie Oost-Nederland wil niet reageren. "We gaan er nooit op in of er aangifte tegen iemand is gedaan. Dat raakt de privacy van personen", zo laat een politiewoordvoerster weten.