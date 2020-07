Verboden toegang: brom- en snorfietsen mogen de Enschedese binnenstad niet meer in

Er is al langere tijd overlast van brommers en scooters in het centrum van Enschede. Daarom wil de gemeente, na met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te hebben gesproken, de brommers en scooters weren.

"We willen de binnenstad een aantrekkelijke en leefbare plek laten zijn voor iedereen die er loopt en rustig fietst", aldus wethouder Jurgen van Houdt. "Zowel veel ondernemers als bewoners zien een verbod liever vandaag dan morgen werkelijkheid worden."

Nieuwe regels

In de gehele binnenstad van Enschede geldt na de invoering van het nieuwe beleid een inrijdverbod voor brom- en snorfietsen. Het gebied dat hiervoor is aangewezen is gelijk aan het gebied dat al gesloten is voor autoverkeer. Omdat speedpedelecs (heel snelle elektrische fietsen) in de Wegenverkeerswet ook gezien worden als bromfiets, worden ook deze niet meer toegestaan.

In de hele binnenstad mag straks gelopen en gefietst worden. Door voor de hele binnenstad te kiezen voor één beleid, hoopt Enschede dat voor iedereen duidelijker wordt wat wel en niet mag. In eerste instantie zullen BOA’s van de gemeente toezien op de handhaving van de nieuwe regels. Later kan het camerasysteem in de binnenstad daar mogelijk ook voor worden ingezet.

Ontheffing

Binnenstadsbewoners met een mindervalidenkaart kunnen ontheffing aanvragen voor het rijden en stallen in de binnenstad. Ook bewoners met een eigen parkeergelegenheid maken aanspraak op een ontheffing. Nieuwe bewoners van de binnenstad die zich in laten schrijven na 31 december 2020 komen niet meer in aanmerking voor een ontheffing. Alle ontheffingen voor de huidige bewoners zijn in principe geldig tot 31 december 2023. De ontheffing voor mindervaliden loopt daarna wel door.

Verder vormgeven

De komende weken worden gebruikt om de nieuwe maatregelen verder vorm te geven en ze per 1 september in te kunnen voeren. Aan de rand van het centrum onderzoekt de gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra stallingsplaatsen buiten het stadshart te maken voor scooters en bromfietsen, zoals dit nu al wordt uitgevoerd bij het busstation Van Heek.

Ook krijgen centrumbewoners de kans om de overstap te maken naar de (elektrische) fiets. Zij kunnen gebruikmaken van een financiële bijdrage voor de aankoop van een fiets of e-bike. Ondernemers kunnen aanspraak doen op landelijke regelingen.