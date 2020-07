Boeren blokkeren opnieuw Albert Heijn-distributiecentrum in Zwolle

In eerste instantie verzamelden de boeren zich bij De Lichtmis, om vervolgens met zo'n dertig trekkers naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle te gaan. Daar stonden al tientallen trekkers.

Dat distributiecentrum blokkeerden de boeren afgelopen zaterdag ook al met zo'n honderd trekkers.

De boeren blokkeren het distributiecentrum in Zwolle (Foto: RTV Oost)

Veevoerbeleid

De protesterende boeren voeren al sinds vrijdag op verschillende plekken in het land actie tegen het nieuwe veevoerbeleid van minister Schouten van Landbouw. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De boeren zien dat als 'dierenmishandeling' en kwamen zelf met een alternatief plan; ze willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid.

De Tweede Kamer stemde vorige week voor een motie van CDA en VVD om het plan van de minister en het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar voor de boeren is dat niet voldoende. Het plan van Schouten moet in september namelijk al in gaan en de kans is groot dat de doorberekening dan nog niet is gedaan.

Aangifte

Daarop deden afgelopen vrijdag en zaterdag tientallen boeren in onder meer Deventer, Zwolle, Hengelo en Almelo aangifte tegen Carola Schouten, minister van Landbouw. Ook blokkeerden boeren vrijdag de A1 bij Holten. Overdwars geparkeerde trekkers dwarsboomden het verkeer op de snelweg.