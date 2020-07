Pedofiel veroordeeld voor misdrijven met meisjes op Overijsselse campings

Een 58-jarige man uit Coevorden is veroordeeld voor zedenmisdrijven met een twee meisjes (vier en negen jaar) op campings in Rheeze en Stegeren. De Drent is veroordeeld tot twintig maanden celstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. De man maakte ook een slachtoffer in zijn woonplaats en is daarnaast schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno.

In april vorig jaar betrapten medewerkers van de camping in Rheeze de Coevordenaar toen hij een negenjarig meisje betastte in de speeltuin. Hij had een knuffelkonijn bij zich. Een van de medewerkers maakte een foto.

Na zijn arrestatie kwam er nog een aangifte binnen. Een dag eerder bleek hij op een camping in Stegeren zijn geslachtsdeel te hebben getoond aan een vierjarig meisje dat op dat moment even zonder haar ouders was. Zij vertelde hen er even later over en vertelde ook dat de man een knuffelkonijn bij zich had.

Volle supermarkt

In december vorig jaar deed de Coevordenaar zijn broek open voor de ogen van een eveneens vierjarig meisje dat met haar moeder en oma kerstboodschappen aan het doen was in een supermarkt in Coevorden. Het kind zat in de drukke supermarkt even in een speeltoestel toen de man toesloeg.

Thuis vertelde ze dat een man zijn geslachtsdeel had laten zien. Dat bleek ook te zijn vastgelegd op bewakingscamera’s in de winkel. De rechtbank noemde het 'zeer zorgelijk' dat de man dit zelfs in een volle supermarkt had gedaan.

Alles ontkennen

De man ontkende alles. In zijn huis vond de politie na zijn arrestatie ook nog kinderporno op onder meer een laptop, USB-sticks en een telefoon. Daarvan bekende de Coevordenaar wel dat het van hem was.

Ontoerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen, die de 58-jarige man hebben onderzocht, is hij pedofiel. De rechtbank in Zwolle vindt het belangrijk dat hij behandeld wordt, zodat hij niet meer slachtoffers maakt. Ze legde hem daarom bij zijn voorwaardelijke strafdeel een extra lange proeftijd van vijf jaar op en een verbod om nog contact te zoeken met kinderen.

De man is vanwege een pedofiele stoornis en een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Sinds hij eind vorig jaar onder strenge voorwaarden is vrijgekomen, is hij bezig met zijn behandeling. De rechtbank besloot dat hij niet terug hoeft naar de gevangenis als hij daarmee doorgaat. De werkstraf moet hij wel uitvoeren.