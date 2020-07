Zwolse Van Wijhe Verf opent onderzoekslab in Groningen

Koninklijke Van Wijhe Verf heeft in Zwolle een eigen laboratorium waar R&D-medewerkers (Research and Development, Onderzoek en Ontwikkeling, red.) werken aan de vernieuwing van kwaliteitsverven.



In de verfindustrie zijn hernieuwbare biobased grondstoffen bijvoorbeeld niet meer weg te denken als alternatief voor fossiele grondstoffen. "Maar er zijn veel meer branches waar deze transitie naar verduurzaming gemaakt moet worden", aldus Marlies van Wijhe. "Met onze expertise op het gebied van (polymeer) chemie, biochemie, microbiologie en verftechnologie kunnen we ook veel voor andere sectoren betekenen."



"Dergelijke ontwikkelingen passen niet binnen ons Zwolse laboratorium dat volledig op verf en kleur is gericht", legt ze uit. "Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die hebben we gevonden in Groningen."



Spin-offs van Van Wijhe Verf naar Groningen

Dat er vraag is naar deze specifieke expertise, blijkt uit het succes van twee spin-off bedrijven van KVWV, die vanuit Groningen gaan opereren. Wydo NBD is ontstaan vanuit de behoefte om academische ideeën te ontwikkelen en te vertalen naar concrete producten en toepassing.



Het bedrijf helpt ondernemers en organisaties bij de ontwikkeling van een goed idee tot een veelbelovende, duurzame innovatie. Dat geldt ook voor het bedrijf Sting Additives, dat op zijn beurt weer is voortgekomen uit Wydo en zich heeft toegelegd op het voorkomen en bestrijden van bacteriële besmettingen.