Vuurwerkramp: tweede aangifte tegen onderzoeker Van Buitenen

Er blijkt nog een tweede persoon aangifte te hebben gedaan tegen vuurwerkramp-onderzoeker Paul van Buitenen. Zoals gisteren gemeld was er aangifte gedaan tegen hem wegens smaad en laster. Maar naar nu blijkt zijn er nog meer aangiften tegen hem binnengekomen. Die komen van brandweerdeskundige Fred Vos, met wie Van Buitenen al enige tijd gebrouilleerd is.

Fred Vos heeft zich net als Van Buitenen jarenlang vastgebeten in het omvangrijke dossier rond de vuurwerkramp. Daarover had hij in 2014 een eigen rapport afgerond met zijn visie op de ramp. Vos claimt nu dat Van Buitenen met de inhoud van dit rapport aan de haal zou zijn gegaan.



Paul van Buitenen publiceerde eerder dit jaar een circa 1.500 pagina's tellend rapport. Daarin zou hij meerdere van Vos' bevindingen hebben overgenomen, zo claimt de brandweerdeskundige.

Vos vindt dat Van Buitenen zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan schending van het auteursrecht. "Reden voor mij aangifte te doen."

Tweede aangifte

Bovendien is er sprake van een tweede aangifte van Vos tegen Van Buitenen. Vos meent dat Van Buitenen zich schuldig heeft gemaakt aan smaad richting de brandweerlieden, onder wie de vier omgekomen brandweermannen. Vos vindt namelijk dat Van Buitenen in diens rapport de brandweermannen er ten onrechte van beschuldigt dat ze, door de brand bij SE Fireworks met water te blussen, de ramp alleen maar erger hebben gemaakt.

Vorige eigenaar

Zoals maandag gemeld, heeft nog iemand aangifte van smaad tegen Van Buitenen gedaan. Aanvankelijk was bij Van Buitenen onbekend om wie het gaat, maar intussen weet hij dat het Harm Smallenbroek betreft, de vorige eigenaar van de vuurwerkopslag SE Fireworks. Smallenbroek verkocht zijn vuurwerkopslag aan Rudi Bakker en Willy Pater, die directeuren waren ten tijde van de ontploffing.



Volgens Van Buitenen had Smallenbroek een motief om zijn vroegere bedrijf kapot te maken. Een scenario dat volgens Van Buitenen nooit door justitie is onderzocht. Smallenbroek vindt op zijn beurt dat Van Buitenen daarmee smaad heeft gepleegd en deed daarop aangifte tegen hem.





Oproep

Van Buitenen had een oproep gekregen zich te melden voor verhoor aan het politiebureau van Hengelo. In een eerste reactie zei hij dat hij daar niet naartoe zou gaan, maar hij wil daarover nu eerst in overleg met een advocaat. "Al wil ik eerst een schriftelijke uitnodiging met een motivering waarom ik moet worden verhoord. En als ik er dan al naartoe ga, is het samen met een advocaat. Ze zijn nog niet klaar met mij."

Van Buitenen zegt overigens de aangiften tegen hem door Smallenbroek en Vos in beide gevallen te kunnen weerleggen. "Ik zie een eventuele rechtszaak dan ook met vertrouwen tegemoet. Sterker, ik ben eigenlijk wel blij met deze aangiften, want dan kan ik duidelijk maken waar mijn conclusies op zijn gebaseerd."